Το δράμα «Το καλό μέσα μας» (The Best of Men), παραγωγής Αγγλίας 2012, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν – σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση – οι τηλεθεατές της ΕΡΤ3, την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 22:00.

Υπόθεση: Η ταινία αφηγείται τη συγκινητική ιστορία του Λούντβιχ Γκούτμαν, του Εβραίου νευροχειρουργού που διέφυγε από τη ναζιστική Γερμανία στην Αγγλία. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εργάστηκε στο νοσοκομείο Στόουκ Μάντβιλ και το πρωτοποριακό έργο του με παραπληγικούς Βρετανούς στρατιώτες, οδήγησε στην ίδρυση των Παραολυμπιακών Αγώνων. Σκηνοθεσία: Τιμ Γουίτμπι.

Παίζουν: Έντι Μάρσαν, Τζορτζ Μακάι, Μπέμπε Σάντερς, Λι Κουίν, Νίκολας Τζόουνς.

Διάρκεια: 90΄



