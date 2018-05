Την κοινωνική-νεανική μουσική δραμεντί «We Are the Best!», συμπαραγωγής Σουηδίας-Δανίας 2013, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν – σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση – οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 21:00.

Υπόθεση: Η Μπόμπο, η Κλάρα και η Χέντβιγκ, είναι τρεις δεκατριάχρονες επαναστάτριες στη Στοκχόλμη της δεκαετίας του ’80, οι οποίες παρά τις διαφορές τους βρίσκουν το κοινό τους στοιχείο στη μουσική. Έτσι, αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια μπάντα χωρίς να έχουν μουσικά όργανα, θέλοντας να αποδείξουν ότι η πανκ μουσική δεν έχει πεθάνει και ότι εκείνες είναι «οι καλύτερες», σε μια προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης από τους μεγάλους και το σχολείο.

Βασισμένη σε κόμικ της Κόκο Μούντισον, συζύγου του σκηνοθέτη, η ταινία αποτελεί μία ιστορία ενηλικίωσης, φιλίας και εφηβικής υπαρξιακής αναζήτησης, με φόντο τη Στοκχόλμη των 80ς και πολλή μουσική!

Το «We Are the Best!» προβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και στη συνέχεια συμμετείχε στα Φεστιβάλ του Τορόντο και του Ρότερνταμ (επίσημη ταινία λήξης), ενώ κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Ρέικιαβικ.

Κοινωνική-νεανική μουσική δραμεντί, συμπαραγωγής Σουηδίας-Δανίας 2013.

Σκηνοθεσία: Λούκας Μούντισον.

Σενάριο: Λούκας Μούντισον, Κόκο Μούντισον.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ουλφ Μπράντας.

Μοντάζ: Μιχάλ Λετζιλόβσκι.

Πρωταγωνιστούν: Μίρα Γκρόσιν, Μίρα Μπαρκχάμαρ, Λιβ ΛεΜόιν, Αν-Σόφι Ρέιζ, Άννα Ράιντγκρεν, Γιόναταν Σαλόμονσον, Γιόχαν Λίλιεμαρκ, Έμρικ Έκχολμ, Ματίας Γουάιμπεργκ, Ντέιβιντ Ντένσικ, Πίτερ Έρικσον.

Διάρκεια: 97΄

