«Λεβάντε» είναι ο τίτλος του δεύτερου επεισοδίου της σειράς εκπομπών «Άνιμερτ» –που αναφέρεται στα κινούμενα σχέδια- και μεταδίδεται την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:30 από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.



Με 13 ημίωρα θεματικά επεισόδια, η «Άνιμερτ» φιλοδοξεί να παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, δημιουργούς κινούμενων σχεδίων της Διασποράς (Greeks can), την ιστορία των ελληνικών κινούμενων σχεδίων (Ο γλάρος / The seagull), τα κινούµενα σχέδια στη Μεγίστη, στην καρδιά της Μεσογείου (Animated Archipelago), τα κινούµενα σχέδια στη Θεσσαλονίκη και τη γειτονιά της Ελλάδας (Levante), τα Άτομα με Αναπηρία στον κόσμο των κινούμενων σχεδίων (Ability), το Μουσείο ως βιωματικό εργαστήρι κινούμενων σχεδίων (No museum), καθώς και τις πολιτικές της Ευρώπης για την εμψύχωση (Europa).

Επεισόδιο 2ο: «Λεβάντε»

Λεβάντε, όπως λέμε η «γη όπου ανατέλλει ο ήλιος», η γη της ανατολικής Μεσογείου.

Στην πόλη, όπου σχεδόν όλοι οι λαοί της νοτιοανατολικής Μεσογείου έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, τη Θεσσαλονίκη, οι πολιτισμοί του Λεβάντε θα έρθουν να συναντηθούν με εργαλείο γνωριμίας την εμψύχωση.

Εδώ, όπου πολλές διαφορετικές κουλτούρες συναντώνται, είναι κατάλληλες οι συνθήκες για να αντλήσει έμπνευση και να ευδοκιμήσει η τέχνη του ανιμέισον. Γιατί το animation δεν είναι παρά εικόνες που πολλές μαζί, καρέ-καρέ, σαν αόρατο νήμα, συνθέτουν το φάσμα του πολιτισμού ενός τόπου.

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος