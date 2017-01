Τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Η ευτυχία βρίσκεται στο πιάτο» (Happiness is on the plate / Bonheur est dans l’ assiette), παραγωγής Γαλλίας 2014 – 2016, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2 -σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση- από τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 και κάθε μέρα, στις 09:30.

Μια «νόστιμη» σειρά ντοκιμαντέρ που συνδυάζει ταξίδι, μαγειρική, φύση και την αίσθηση της πόλης, παρακολουθώντας την καθημερινή δουλειά είκοσι πέντε «πράσινων» σεφ, οι οποίοι προσπαθούν να μαγειρεύουν οικολογικά.

Η πεποίθηση και η προσπάθεια αυτών των σεφ, που προέρχονται και από τις πέντε ηπείρους, επικεντρώνεται στη διάσωση του περιβάλλοντος, στην προτεραιότητα στα τοπικά προϊόντα και στην απόλαυση υγιεινών φαγητών.

Σε κάθε επεισόδιο, ο σεφ μάς παρουσιάζει τη μαγειρική του, τη φιλοσοφία του, αλλά και την περιοχή του. Γίνεται ο ξεναγός μας για να ανακαλύψουμε τις αγαπημένες του ντόπιες αγορές τροφίμων, τα ντόπια προϊόντα, καθώς και τα δημοφιλή μέρη όπου του αρέσει να τρώει. Επικεντρώνεται επίσης, σε κάποιους παραγωγούς του (κτηματίες, ψαράδες κ.ά.), καθώς επίσης και σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να τον εμπνέουν ή να τον επηρεάζουν.