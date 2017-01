Το βραβευμένο κοινωνικό-μουσικό δράμα «Ποιος φοβάται τους γάτους της Περσίας;» (No One Knows About Persian Cats), παραγωγής Ιράν 2009, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση– οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 21:50, στο πλαίσιο της ζώνης «Το σινεμά στο σπίτι σας».

Υπόθεση: Ένα αγόρι, ο Ασκάν και ένα κορίτσι, η Νεγκάρ, μόλις αποφυλακίστηκαν και αποφασίζουν να φτιάξουν ένα γκρουπάκι για να παίζουν τη μουσική που αγαπούν. Αρχίζουν λοιπόν να περιπλανώνται στην αθέατη πλευρά της Τεχεράνης, αναζητώντας μουσικούς. Ρισκάρουν -καθώς η ροκ μουσική απαγορεύεται στο Ιράν- και παίζουν μουσική κρυφά μέσα σε στάβλους, υπόγεια και ταράτσες, ενώ ονειρεύονται να φύγουν και να παίξουν στην Ευρώπη. Μόνο που χρειάζονται χρήματα και διαβατήρια. Στο μεταξύ, ροκάρουν με τον κίνδυνο να συλληφθούν ανά πάσα στιγμή και να τιμωρηθούν κατά πως ο ισλαμικός νόμος προστάζει.

Με αισθητική που θυμίζει άλλοτε βιντεοκλίπ κι άλλοτε ντοκιμαντέρ, ο Μπαχμάν Γκομπαντί δημιουργεί μια ταινία πρωτότυπη, δυνατή, παθιασμένη, που αποπνέει μια αίσθηση ελευθερίας -αλλά πάντοτε με την ασφυξία του εγκλεισμού κυρίαρχη. Ασκεί άμεση, σκληρή κριτική στο καθεστώς της πατρίδας του, τα βάζει με το φανατισμό, τη γραφειοκρατία και τις θρησκευτικές αγκυλώσεις. Μας γνωρίζει ένα άλλο Ιράν, εκείνο της νεολαίας που αντιστέκεται με τον τρόπο της, που έχει όνειρα, που τραγουδάει και χορεύει.

Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών 2009, καθώς και το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Μαϊάμι 2010.

Σκηνοθεσία: Μπαχμάν Γκομπαντί.

Σενάριο: Μπαχμάν Γκομπαντί, Χοσεΐν Μορτεζαϊγιάν, Ροξάνα Σαμπέρι.

Πρωταγωνιστούν: Νεγκάρ Σαγκαγκί, Ασκάν Κοσανεχάντ, Χαμίντ Μπεχντάντ, Μπαχμάν Αρνταλάν.

Διάρκεια: 98΄