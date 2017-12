Το βαλς έχει συνδεθεί με τη χάρη, την ομορφιά και την ελαφράδα, με τις λαμπρές αίθουσες χορού, με τη χαρά και την αισιοδοξία που μας διακατέχουν στο κατώφλι κάθε νέας χρονιάς. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Χάρη Ηλιάδη παρουσιάζει ένα εορταστικό πρόγραμμα που δεν περιορίζεται μόνο στον «βασιλιά» του βαλς Johann Strauss, αλλά περιλαμβάνει υπέροχες μελωδίες από μια πλειάδα συνθετών.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1987 με την αρχική ονομασία Δημοτική Ορχήστρα και φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια της. Αποτελείται από ταλαντούχους και καταξιωμένους μουσικούς και συμμετέχει δυναμικά στα μουσικά δρώμενα της πόλης, με συναυλίες στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στα χρόνια της λειτουργίας της είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει μεγάλους σολίστ και μαέστρους, όπως οι Δ. Σγούρος, Γ. Δεμερτζής, Λ. Καβάκος, Μ. Τιρίμος, Γ. Βακαρέλης, Κ. Κατσαρής, F.J. Sellheim, I.I. Galaţi, R. Moog, I. Oistrakh, R. Syracuse, V. Tretyakov, K. Kelly, G. Schuller, C. Studer, P. Badura-Skoda κ.ά.

Πρόγραμμα:

Charles–François Gounod: Βαλς από την όπερα Faust

Carl Maria von Weber: Invitation to Dance, Έργο 65

Dmitri Shoshtakovich: Βαλς Αρ. 2

Emile Waldteufel: The Skater’s Waltz, Έργο 183

Franz Lehár: Gold and Silver Waltz, Έργο 79

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Βαλς από τη Λίμνη των Κύκνων

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Το Βαλς των λουλουδιών από τονΚαρυοθραύστη

Johann Strauss II: Βαλς Rosen aus dem Süden, Έργο 388

Aram Khachaturian: Masquerade Suite

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Μουσική διεύθυνση Χάρης Ηλιάδης

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Κτίριο Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Παραστάσεις: Σάββατο 30-12-2017, ώρα 21.00

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ, 5 ευρώ

Μοιράσου το άρθρο: