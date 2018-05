Το Burger Fest, το πρώτο και μεγαλύτερο food festival της χώρας αφιερωμένο στο burger, ταξιδεύει για πρώτη φορά βόρεια για μια ανοιξιάτικη στάση στη Θεσσαλονίκη σ’ ένα ζουμερό και γευστικό τριήμερο. Από 18 έως 20 Μαΐου στη Δ.Ε.Θ. θα διοργανωθεί το Burger Fest Θεσσαλονίκης 2018, σε ένα χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει με τις καταλληλότερες συνθήκες τις συμμετοχές από τα αγαπημένα μας burger houses

Για τρεις ημέρες τα καλύτερα εστιατόρια και burger houses της πόλης, θα σερβίρουν λαχταριστά πιάτα με μπιφτεκόψωμα σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, ενώ παράλληλα happenings, θεματικά περίπτερα, live, dj set ραδιοφωνικών παραγωγών και πολλές εκπλήξεις θα ολοκληρώνουν το πρόγραμμα του Festival.

Το κάθε burger house θα έρθει με ένα menu διαμορφωμένο (και προσαρμοσμένο τιμολογιακά) σε συνδυασμούς που κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση αποκλειστικά στο Burger Fest | Θεσσαλονίκη 2018! Από mini-burgers μέχρι μεγάλες ζουμερές μερίδες και από το παραδοσιακό καλοψημένο μοσχαρίσιο μπιφτέκι μέχρι πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς – vegetarian προτάσεις ή εξωτικά burgers από κρέας κροκόδειλου και kobe beef.

Επειδή φαγητό χωρίς την κατάλληλη μουσική υπόκρουση δεν πάει, η ομάδα του Burger Fest ετοίμασε ένα δυναμικό Line Up αγαπημένων καλλιτεχνών.Την πρώτη μέρα θα ακούσουμε τον International Showman Tonis Sfinos μαζί με τους Kazoo (Salonika) , τη δεύτερη τους The Bon Viveurs [Ex the BURGER PROJECT ] και Vanilla the band , ενώ η τρίτη μέρα κλείνει εκρηκτικά με Locomondo και BAiLdSA ! Το μουσικό πρόγραμμα ολοκληρώνουν DJ sets από τον Sergio T και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς manstaradio.gr