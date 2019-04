Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης διοργανώνει και παρουσιάζει την έκθεση της Λίας Ναλμπαντίδου «Αστικός Μυστικός κήπος. Μια ανάγνωση» την Τρίτη 7 Μαΐου στις 20:00 στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαντζή – Βασιλίσσης Όλγας 108.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

H φωτογραφική εργασία «Αστικός μυστικός κήπος. Μια ανάγνωση» είναι ένα τεκμήριο για την ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Φωτογραφίες της έκθεσης περιέχονται στο photobook της Ναλμπαντίδου «Urban Secret Garden: a trilogy book of photographs» και παρουσιάζονται για πρώτη φορά ως επιτοίχιο έργο.

Η ενότητα αποτελείται από σύγχρονες φωτογραφίες (2010 -2014) που απεικονίζουν το αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης, αλλά και παλιότερες από το οικογενειακό αρχείο της φωτογράφου (1950 – 2008): εικόνες παλιές και νέες αρμολογημένες πάνω στα βήματα ενός μεγάλου περιπάτου από το χειμώνα στο καλοκαίρι και από πολύ αργά το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Οι σύγχρονες φωτογραφικές λήψεις αφορούν το ιστορικό κέντρο και την Άνω Πόλη, το λιμάνι, τα Λαδάδικα και το παραλιακό μέτωπο σε μια διαδρομή ανατολικά προς το στρατόπεδο Κόδρα και το Καραμπουρνάκι μέχρι το εμπορικό Κέντρο Florida και το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Τα οικογενειακά στιγμιότυπα προέρχονται από το 1950 έως το 1990. Απεικονίζονται ο πατέρας, η μητέρα, η γιαγιά, στον κήπο, στο παράθυρο του σπιτιού της Άνω Πόλης, στην ταράτσα ή στον χώρο δειγματισμού της οικογενειακής prêt-à-porter βιοτεχνίας.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Lifo, η φωτογράφος λέει: «Περπατώντας μια μέρα μέσα στην πόλη, συνειδητοποίησα πως “έβλεπα” όλα αυτά που δεν υπήρχαν πια: σ’ αυτή τη γωνία η μπουγάτσα Δωδώνης, λίγο παρακάτω το μαραγκούδικο του Νίκου, γωνία Ικτίνου και Π. Μελά το κατάστημα “Μόδα για Παχουλές”, το studio 54, το cool παγωτατζήδικο “η Ωραία” – στέκι των εφηβικών μου χρόνων… Ολοκληρώνοντας την παραπάνω εργασία, αναζητούσα μια αφήγηση. Μια προσωπική συγκυρία με οδήγησε στα μεγάλα μαύρα κουτιά όπου έχω φυλαγμένες τις οικογενειακές φωτογραφίες. Έχω μια εμμονή με τα φωτογραφικά οικογενειακά άλμπουμ, τα κουτιά ή τα ντοσιέ όπου περιέχονται οι εικόνες που αναπαριστούν τη ζωή που περνά: οικογενειακά ενσταντανέ παρατημένα μέσα σε συρτάρια, ανακατεμένα με παλιές αποδείξεις, κάποιο μολύβι που δεν έγραφε, καμιά σβύστρα που δεν έσβηνε…» Ο σχεδιασμός της έκθεσης έγινε με τη συνεργασία της αρχιτεκτόνισσας Ειρήνης Σάπκα.

ΓΙΑ ΤΟ PHOTOBOOK

Η φωτογράφιση για τον «Αστικό Μυστικό Κήπο» ξεκίνησε ως αυτοσχεδιασμός το 2009, κατά τη διάρκεια άσκοπων, πρωινών περιπάτων στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο ξεφύλλισμα του βιβλίου, ο αναγνώστης συναντά τις σύγχρονες φωτογραφίες, ωστόσο σε μια δεύτερη ανάγνωση καλείται να κόψει τις κρυμμένες σελίδες, προκειμένου να ανακαλύψει τις παλιές οικογενειακές φωτογραφίες.

Η φωτογράφος συνεχίζει: «Οι κλωστές του βιβλίου είναι κόκκινες, πράσινες, και κίτρινες: ένα χρώμα για καθεμία από τις τρεις ενότητες του βιβλίου (Why the night, Mediterranean air, The Ano Poli suite). Οι κλωστές σηματοδοτούν τις κρυμμένες φωτογραφίες αρχείου που ο αναγνώστης καλείται να ανακαλύψει. Όπως ανασύρονται στο συνειδητό μας εικόνες και γεύσεις, κάπως έτσι έφτασα στις κλωστές και τις οικογενειακές αρχειακές φωτογραφίες. Εκεί παρατηρώ τις ραφές να συνδέουν τα κομμάτια σ’ ένα ενιαίο ρούχο που μας περιλαμβάνει. Οι χρωματιστές DMC κλωστές, το γαλλικό λευκό λινό, το κέντημα του εξωφύλλου, τα φλοράλ μοτίβα των σύγχρονων φωτογραφιών έχουν όλα την αναφορά τους στην οικογενειακή επιχείρηση prêt-à-porter γυναικείων ενδυμάτων που έκλεισε οριστικά στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Στο βιβλίο μου, η χειροποίητη εργασία συνδιαλέγεται με το έργο μαζικής αναπαραγωγής».

Το «Urban Secret Garden: a trilogy book of photographs» (διαμόρφωση ιδέας και οπτικού σχεδιασμού με τη συνεργασία της Ελένης Νάστα και της Σίλας Ζαμάνη) κυκλοφορεί με τη μέθοδο print on demand (444 αντίτυπα) από την ίδια τη φωτογράφο. Το βιβλίο βρίσκεται σε πολλές συλλογές και έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 25 εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Λία Ναλμπαντίδου γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε φωτογραφία (Bachelor of Fine Arts) στο Columbus College of Art and Design στις Η.Π.Α. και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στη Γερμανία.

Το έργο της «The Secure Private Domain of My Home (1996-2001): Zero to Five» έλαβε επιχορήγηση από το Ίδρυμα Κωστόπουλου και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κύβος (Cube Αrt Editions). Η πρώτη έκδοση του έργου «Urban Secret Garden», ήταν υποψήφια (βραχεία λίστα) για το 6ο Διεθνές Βραβείο Dummy Photobook – Kassel (2013).

Το έργο της έχει παρουσιαστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα βιβλία της περιλαμβάνονται σε διεθνείς συλλογές βιβλιοθηκών Photobook, ενώ φωτογραφίες της βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές τέχνης: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Αθήνας, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και Architekturbild EV Στουτγάρδης.

Ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογραφία πάνω από 25 χρόνια. Από το 1994 διδάσκει σε νέους φωτογράφους όλων των ηλικιών.

INFO – έκθεσης Λίας Ναλμπαντίδου «Αστικός Μυστικός κήπος. Μια ανάγνωση »

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Βίλα Καπαντζή – Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 108

Ταχ. Διευθ.: Τ.Θ. 50742, 54014 Θεσσαλονίκης 22

Η έκθεση θα εγκαινιασθεί την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 στις 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 7 Μαΐου – 28 Ιουνίου 2019

Ωράριο λειτουργίας

Τρίτη – Κυριακή: 10:30-18:00 (Δευτέρα κλειστά). Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό

Πληροφορίες

τηλ. 2310 295 170-1 καθημερινές 9.00 – 14.30 και 2310 295 149 τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης

ΟΑΣΘ

αν κινείστε προς το κέντρο: 3Κ, 5, 6, 8 (στάση Ανάληψη)

αν κινείστε προς τα νοτιοανατολικά: 3Κ, 5, 6, 8 (στάση Πέτρου Συνδίκα)

