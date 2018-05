ΔΕΥΤΕΡΑ 28/05/2018, στις 16:00

«THE IMMORTALS: AT THE SOUTHERN POINT OF EUROPE»

Έτος παραγωγής: (2013)



Ντοκιμαντέρ Ελληνικής παραγωγής, 2013.

Διάρκεια: 75’

Μετά την καταστροφή στο Τσέρνομπιλ το 1986, ένας από τους ελάχιστους επιζήσαντες, ο πυρηνικός φυσικός Αντρέι Ντροζντόφ, αποφασίζει να ιδρύσει μια Σχολή Αποκρυφισμού βασισμένη κυρίως στη φιλοσοφία του Πυθαγόρα. Μαζί με έξι ακόμα Ρώσους επιστήμονες, σχηματίζουν μια κοινότητα στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στο απομονωμένο νησί της Γαύδου. Πίσω από το προφίλ των ανιδιοτελών εργατών και ορθόδοξων Ρώσων επιστημόνων, πολλοί μύθοι δημιουργούνται στην τοπική κοινότητα: Μήπως είναι κατάσκοποι ή μήπως είναι μέλη αίρεσης; Ως αποτέλεσμα της αναζήτησης των επτά επιστημόνων σχετικά με την ανάγκη αναδόμησης του κόσμου και της γέννησης ενός νέου «αθάνατου» ανθρώπου, πυροδοτούνται αντιδράσεις από την Εκκλησία και την τοπική κοινότητα, που κορυφώνονται όταν οι πρώτοι αποφασίζουν να χτίσουν ένα ναό στο νησί, αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Παραγωγή: Ελληνική

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μουστάκης & Νίκος Λαμπότ Το Ντοκιμαντέρ αναρτάται στη διεύθυνση : http://webtv.ert.gr/category/ert3/ntokimanter-ert3/ , την ημέρα προβολής του, όπου και παραμένει για 14 ημέρες

