Δραματική κομεντί, γερμανικής παραγωγής, 2017

Διάρκεια: 104’

Η Σαρλίν, είναι μια πανέξυπνη και ζωηρή 15χρονη, φανατική θαυμάστρια του Κέρτ Κομπέιν, η οποία αναρωτιέται γιατί το να μεγαλώνεις είναι τόσο περίπλοκο. Μια μέρα, που η Σαρλίν νιώθει μελοδραματική και επαναστατική, αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της. Ευτυχώς, αποτυγχάνει και ανακαλύπτει την ομορφιά της ζωής και του έρωτα!

Διακρίσεις: Festival de Cine de Gijón (2014): Audience Award (Section «Enfants Terribles»)

Bavarian Film Award (2014): Best Performance by a Younger Actor (Jasna Fritzi Bauer)

Kinofest Lünen (2015): Jury Prize (Pupil’s award 10+)

Schwerin Art of Film Festival (2015): Best Film (Leo Award in Children&Youth Competition)