Ο Jean-Marc είναι ένας δημόσιος υπάλληλος μεσαίου επιπέδου στο Μόντρεαλ που κάνει τη δουλειά του χωρίς να δίνει πολύ προσοχή. Η γυναίκα και τα παιδιά του τον αγνοούν και τα μόνα αληθινά συναισθήματα που βιώνει όταν επισκέπτεται την ηλικιωμένη μητέρα του, της οποίας η υγεία είναι επιβαρημένη. Όταν η γυναίκα τον εγκαταλείπει ξαφνικά για να δουλέψει στο Τορόντο, ο Jean-Marc θέλει να αναδιοργανώσει τη σχέση του με τις κόρες του, την κοινωνική του ζωή και τη δουλειά του. Σε έναν κόσμο που στην καλύτερη περίπτωση είναι μια φάρσα, θα έχει την ευκαιρία;

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Directors Guild of Canada 2008 υποψηφιότητα για DGC Team Award, Feature Film. Genie Awards 2008 υποψηφιότητες για Best Motion Picture, Best Performance by an Actor in a Leading Role, Best Achievement in Direction, Best Screenplay, Original. Jutra Awards 2008 βραβείο Best Make-Up και υποψηφιότητες για Best Achievement in Directing, Best Film, Best Performance by an Actor in a Leading Role, Best Performance by an Actress in a Leading Role, Best Screenplay.