ΚΥΡΙΑΚΗ 20/05/2018, στις 00:30

«THE SECRET»



Δραματική μίνι σειρά παραγωγής Northern Irish ITV, 2016 που θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα ωριαία επεισόδια.

Βασισμένη στο ‘Let This Be Our Secret’, του δημοσιογράφου Deric Henderson για τη διπλή δολοφονία των Lesley Howell και του αστυνομικού Trevor Buchanan, στη Βόρεια Ιρλανδία τον Μάιο του 1991. Είναι η ιστορία ενός φρικτού εγκλήματος που έχει να μας πει κάτι πολύ περίεργο και αποκαλυπτικό για τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: BAFTA υποψηφιότητα για Best Drama Miniseries. Royal Television Society βραβείο Best Drama, Northern Ireland