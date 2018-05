Το τμήμα φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs του Φράιμπουργκ (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), η ακαδημία επιστημών της Χαϊδελβέργης (Heidelberger Akademie der Wissenschaften) και το πανεπιστήμιο της Γένοβα (Università degli Studi di Genova) συνδιοργανώνουν το 12ο Διεθνές Συνέδριο για τις «Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία», (International Trends in Classics Conferences) με τίτλο «Fragmented Parts, Coherent Entities: Reconsidering Fragmentation in Ancient Greek Drama» (Αποσπασματικότητα και Συνοχή: Επανεξετάζοντας τα Αποσπάσματα της Αρχαίας Ελληνικής Δραματικής Ποίησης.

Το 12ο Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 24 έως την Κυριακή 27 Μαΐου 2018, στο Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης», στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Λεωφόρος Στρατού 2).

Για 12η συνεχή χρονιά συνεχίζεται από το τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ ο θεσμός που εγκαινιάστηκε με μεγάλη επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2007, με στόχο να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη κέντρο των διεθνών φιλολογικών εξελίξεων, προσελκύοντας με ετήσια περιοδικότητα κορυφαίους ανά τον κόσμο κλασικούς φιλολόγους και συμβάλλοντας στην ενίσχυση του διαλόγου πάνω στα κεντρικότερα ζητήματα που απασχολούν την τρέχουσα φιλολογική έρευνα. Το κύρος της διοργάνωσης επισφραγίζεται από το γεγονός ότι τα κείμενα του συνεδρίου δημοσιεύονται συστηματικά ως συλλογικοί τόμοι από έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ευρώπης στις ανθρωπιστικές σπουδές, τον οίκο De Gruyter του Βερολίνου (http://www.degruyter.com/view/serial/22599).

Το φετινό Διεθνές Συνέδριο για τις «Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία» θα επιχειρήσει να τοποθετηθεί σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα της κλασικής φιλολογίας, το ζήτημα της αποσπασματικότητας, μελετώντας αποσπασματικά σωζόμενα δραματικά κείμενα, συζητώντας τον τρόπο προσέγγισής τους και εξετάζοντας τον ρόλο της αποσπασματικότητας στην ερμηνεία τους.

Συμμετέχουν 38 έγκριτοι επιστήμονες από την Ελλάδα και τα πλέον σημαντικά πανεπιστήμια της Αμερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Ευρώπης:

Kώστας Aποστολάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Andreas Bagordo (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Francesco Paolo Bianchi (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Anton Bierl (University of Basel), Martin Cropp (University of Calgary), Eric Csapo (University of Sydney), Patrick Finglass (University of Bristol), Jeffrey Henderson (Boston University), Richard Hunter (University of Cambridge), Eυάγγελος Καρακάσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Iωάννα Καραμάνου (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Iωάννης Κωνσταντάκος (ΕΚΠΑ), Πουλχερία Κυριάκου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Άννα Λάμαρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Benjamin Millis (Elze, Germany), Michele Napolitano (Università degli Studi di Cassino), Anna Novokhatko (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), S. Douglas Olson (University of Μinnesota), Massimiliano Ornaghi (Università degli Studi di Torino), Christian Orth (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Patrick O’Sullivan (University of Canterbury), Αθηνά Παπαχρυσοστόμου (Πανεπιστήμιο Πατρών), Ευσταθία Παπαδόδημα (Ακαδημία Αθηνών), Θάλεια Παπαδοπούλου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Serena Perrone (Università degli Studi di Genova), Martin Revermann (University of Toronto) Lucía Rodríguez-Noriega (University of Oviedο), Ralph Rosen (University of Pennsylvania), Alan Sommerstein (University of Nottingham), Oliver Taplin (University of Oxford), Piero Totaro (Università degli Studi di Bari)

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από τους:

Bernhard Zimmermann, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs του Φράιμπουργκ, Αντώνιο Ρεγκάκο, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ και Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Franco Montanari, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γένοβα, Άννα Λάμαρη, Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ και Anna Novokhatko, Επίκ. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs του Φράιμπουργκ.

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική. H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.lit.auth.gr/12th_trends).

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), του Οργανισμού «A und A Kulturstiftung», του Οργανισμού «Humanismus Heute», του Πανεπιστημίου Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, της Ακαδημίας Επιστημών της Χαϊδελβέργης, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη, και του Ξενοδοχείου Makedonia Palace.

