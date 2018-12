Αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων η μαγεία της Disney ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε ένα οπτικοακουστικό θέαμα που θα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι. Το 100% Disney in Concert: Around the World περιλαμβάνει μουσική από τα soundtrack κλασικών και δημοφιλών ταινιών της Disney, την οποία θα εκτελεί ζωντανά η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ενώ συγχρόνως σε μια μεγάλη οθόνη θα προβάλλονται οι αντίστοιχες σκηνές από τις ταινίες.

Υπέροχες ενορχηστρώσεις που αναδεικνύουν τον συμφωνικό ήχο της εξαιρετικής ορχήστρας, βραβευμένα μουσικά κομμάτια που έχουμε ψιθυρίσει όλοι μας, αγαπημένες ταινίες με τις οποίες έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές, ενώνονται μεταξύ τους σε έναν πανέμορφο συντονισμό ήχου και εικόνας, που θα συνεπάρει τα παιδιά και θα ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις στους μεγαλύτερους.

Στη συναυλία θα ακουστούν μουσικές από τις ταινίες Η μικρή γοργόνα, Μέρι Πόπινς, Η Πεντάμορφη και το Τέρας, Ψυχρά κι ανάποδα, Αλαντίν, Πειρατές της Καραϊβικής και Ο βασιλιάς των λιονταριών.

Η Disney Concerts παράγει συναυλίες και περιοδείες και παραχωρεί άδεια χρήσης του μουσικού και οπτικού περιεχομένου της Disney σε συμφωνικές ορχήστρες και παρουσιαστές σε όλο τον κόσμο. Τα πακέτα συναυλιών της Disney Concerts περιλαμβάνουν μια ποικιλία εκδηλώσεων, όπως συναυλίες με ταυτόχρονη προβολή ταινιών, καθώς και θεματικές συναυλίες με ορχηστρικά και φωνητικά έργα, τα οποία εκτείνονται από αποκλειστικά ορχηστρικές συμφωνικές παραστάσεις έως multimedia παραγωγές με τραγουδιστές και χορωδία επί σκηνής. Οι τρέχοντες τίτλοι περιλαμβάνουν τα Star Wars Film Concert Series (Episodes IV-VII), Beauty and the Beast, The Little Mermaid, Fantasia, Pixar In Concert, The Nightmare Before Christmas, Alice In Wonderland, Frozen, Ratatouille, The Pirates of the Caribbean Series (Episodes I-IV) και Silly Symphonies, τα οποία την περασμένη χρονιά αρίθμησαν συνολικά πάνω από 400 παραστάσεις σε πολλούς από τους κορυφαίους συναυλιακούς χώρους όλου του κόσμου, όπως το Lincoln Center, το Royal Albert Hall, η Όπερα του Σίδνεϊ, το Tokyo Forum και το Hollywood Bowl. Πολυάριθμα νέα πακέτα συναυλιών και περιοδεύουσες παραγωγές από το σύνολο των στούντιο της Disney, συμπεριλαμβανομένων των Pixar, Lucasfilm και Marvel, βρίσκονται αυτή την εποχή στο στάδιο της ανάπτυξης.

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Μουσική διεύθυνση Φαίδρα Γιαννέλου (φώτο)

Αφήγηση Μαριάνα Μποζαπαλίδου

Σχολικές παραστάσεις:

12 Δεκεμβρίου – ώρες 9:45 & 11:30

14 Δεκεμβρίου – ώρες 9:45 & 11:30

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310-895882, [email protected]

Τιμή εισιτηρίου: 7€ Παραστάσεις κοινού:

14 Δεκεμβρίου – ώρα 20:00

15 Δεκεμβρίου – ώρα 19:00

16 Δεκεμβρίου – ώρα 11:30 & 18:30

Τιμές εισιτηρίων: 10€, 7€ (μειωμένο)

Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής

