Συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα Χριστούγεννα, με τη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης MOYSA, στις 17.00 στην πλατεία Αριστοτέλους, υπό τη μουσική διεύθυνση του Li Biao. Θα παρουσιάσει τη «Συμφωνία του Νέου Κόσμου», του Antonin Dvořák. Στην ίδια εκδήλωση συμμετέχουν, επίσης, με κάλαντα και κλασικά αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης («Hark The Herald», «Joy To The World», «Oh Come All You Faithful», «Little Town Of Bethlehem», «The First Noel», «What Child Is This», «Angels We Have Heard On High», «Silent Night», «Deck The Hall», «O Tannenbaum», «God Rest», «Let it snow», «Rockin Around The Christmas Tree», «Rudolf The Red Nosed Reindeer», «We Wish You A Merry Christmas», «Frosty The Snow Man») και η Χορωδία του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου («Ύμνος της χαράς», «Δόξα στο όνομά του», «Λευκά Χριστούγεννα», «Ποιο να ’ναι αυτό το μικρό», «New York – New York, Strangers in the Night»).

H συναυλία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 20.00 μ.μ.