Οι Mary’s σχεδόν έξι χρόνια μετά την τελευταία τους κυκλοφορία επιστρέφουν παρουσιάζοντας το Wealth το Σάββατο 19 Μαΐου στο 8ball (Πίνδου 1, Λαδάδικα) . Ένα δίσκο γεμάτο ενέργεια, που θα απολαμβάνουν να παίζουν ζωντανά και θα δικαιολογήσει το χαρακτηρισμό που τους αποδόθηκε από την πρώτη κιόλας συναυλία τους το Σεπτέμβριο του 2003 ως power trio group και τους ακολούθησε έκτοτε. Μετά το “Everything Descends” που είναι ένα δείγμα των προηγούμενων πειραματισμών τους με τα synths και τον ψυχεδελικό ήχο, ακολουθούν άλλα εννέα tracks στα οποία οι M.F.S. παρουσιάζουν τον πλούτο της απλότητας και της ωμότητας του ήχου, εκφράζοντας παράλληλα το εύθραυστο και την εσωστρέφεια με λόγια. Παραμένοντας για ακόμα μια φορά ειλικρινείς στο κοινό τους, οι Mary’s flower Superhead μας παρουσιάζουν το “Wealth”.

Bio: Οι Mary’s flower Superhead δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2003 στη Θεσσαλονίκη. Αποτελούνται από τον Ηλία Σμήλιο, τον Θάνο Καζαντζή και τον Νίκο Δημακίδη. Ξεκίνησαν να γράφουν και να εκφράζονται μέσω της μουσικής ως έφηβοι, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους μέσω των δυναμικών τους live εμφανίσεων από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ο ήχος που τους χαρακτήριζε στα πρώτα τους βήματα ήταν επηρεασμένος από την αμερικάνικη indie, punk σκηνή και αυτό αποτυπώθηκε στην πρώτη τους ομώνυμη κυκλοφορία (Mary’s flower Superhead, Polytropon records) το 2006. Τέσσερα χρόνια μετά συνεχίζουν με τη κυκλοφορία του SWAY (Archangel records,2010), φανερά επηρεασμένοι από το disco – post punk revival της εποχής. Ξεχωρίζουν με τα ιδιαίτερα προσεγμένα videos, την δυναμική παρουσία τους στο Europavox festival (Clermont Ferrand, France) το 2010 αλλά και τις εκτεταμένες περιοδείες τους σε Βαλκάνια και Ελλάδα. Ακολούθησε το Digesting the Animal (Polytropon Records,2012) διατηρώντας τον post punk ήχο, με φανερή όμως την παρουσία των synths και samples. Η στενή φιλία των μελών της μπάντας αλλά και η ανάγκη τους να επανέλθουν και να εκφραστούν με ένα καινούριο δίσκο επαναφέρει τους Mary’s flower Superhead μετά από τέσσερα χρόνια με το Wealth (Inner Ear Records,2018). Ένας δίσκος δυναμικός, ωμός και ειλικρινής βασισμένος σε παλαιότερα εφηβικά ακούσματα των M.f.S. φιλτραρισμένος όμως από την ωριμότητα του σήμερα.

Mαζί τους θα είναι οι VAGINA LIPS

Το σχήμα Vagina Lips ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 στη Θεσσαλονίκη σαν ντουέτο αρχικά. Αποτελούνταν από τον Zimmy Lips (Tζίμη Πολιούδη) κιθάρα,φωνή και Lostinthe(Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης)ντραμς,φωνή. Κυκλοφόρησαν μία κασέτα ομώνυμη (και συλεκτική πλέον)από την Random Tapes το ίδιο έτος.Τον Μάρτιο του 2016 κυκλοφόρησε ψηφιακά από την MO.MI records to Youth In Chaos,ένα μίνι άλμπουμ με 5 τραγούδια.Ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του Youth In Chaos έγινε και η σόλο εμφάνιση του Zimmy Lips σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή και κάπως έτσι (σε συνδυασμό με την εκκεντρικότητα του ονόματος)έγινε κάπως θα μπορούσαμε να πούμε πιο ευρέως γνωστό το μουσικό πρότζεκτ..Τον Μάιο του 2016 αποχωρεί ο Κωνσταντίνος και ο Ζimmy αποφασίζει όχι μόνο να μην διαλύσει το πρότζεκτ αλλά το αντίθετο.Τον Αύγουστο του 2016 ηχογραφεί (με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου(ο οποίος είναιο ο μόνιμος εως και σήμερα παραγωγός του πρότζεκτ)το άλμπουμ ΑΤΗΑΝΑSIA το οποίο ψηφίστηκε σε πολλά μουσικά sites μες στα καλύτερα άλμπουμς του 2016.Ακολούθησαν οι παρακάτω κυκλοφορίες (ψηφιακά πάντα) εως και σήμερα: Decadent Life(ep)2106, Elixir (full album)2017,Vernorexia(minialbum2017,)No career(mini cover album)2017,Lust for trash(full album)2017The best days of our lives(2017).

O Zimmy σαν Vagina LIps έχει κάνει πολλά live με σημαντικότερα για αυτόν τη συμμετοχή του στο ΨΧ2016,Plissken του 2016,Westside festival 2, μαζι με Molly NIlson,Desperate Journalist, Underground Youth, Saristra2017 οποίο επήλθε και η συμφωνία με την Inner Ear για την κυκλοφορία του ATHANASIA σε 200 αντίτυπα βινυλίου

Εισιτήρια στην προπώληση: 5 ευρώ

Ταμεία: 7 ευρώ

Σημεία προπώλησης: stereodisc / lotus records store/ velona records / nephilim store

Μοιράσου το άρθρο: