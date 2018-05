Ένα χρόνο μετά την κλασική σειρά συναυλιών τους στο χώρο, οι Sancho 003 επιστρέφουν στο Vitruvian Thing! Θα ερμηνεύσουν υλικό από τον επόμενο δίσκο τους, Divided in One, που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Οι Sancho 003 είναι οι Κώστας Παντέλης, (ηλ. κιθάρα) και Φώτης Σιώτας (βιολί, βιόλα), ενώ ενίοτε εμφανίζεται και ο Σωτήρης Ντούβας (τύμπανα). Παίζουν μαζί από το 2008 και έχουν ηχογραφήσει δύο δίσκους (We Buy Gold – Quetempo 2009 και Muzga – Inner Ear Records 2012). Παράγουν ηλεκτροακουστικά ηχοτοπία χρησιμοποιώντας τη τεχνική του looping σε όλες τους τις, αποκλειστικά οργανικές, συνθέσεις.

Έχουν εμφανιστεί στα Sync festival 2008, video dance festival 2008, festival adriatica 2009, και σε πάνω από 100 μικρούς χώρους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Συνεργάστηκαν με τους Erasers στην παράσταση Wave για το φεστιβάλ Αθηνών 2010, ενώ επίσης έχουν γράψει τη μουσική για τις παραστάσεις, μεταξύ άλλων, Ένα Ακόμα και Φύγαμε (φεστιβάλ Φιλίππων 2010), To Lose Lautrec (ΚΘΒΕ 2010), Ο Κήπος του Προφήτη (ΚΘΒΕ 2011, της ομάδας χορού Sinequanon) και Καταστρούπολη (θέατρο Πόρτα, Φεστιβάλ Αθηνών).

3 συναυλίες:

Κυρ 13: 20:00 και 22:00

Δευ 14: 22:00

στο Vitruvian Thing:

Πτολεμαίων 29Α, 54630, εντός στοάς, 4ος όρ.

Είσοδος με προτεινόμενη συνεισφορά €5, με κράτηση στο

vitruvianthing.com/sancho003

ή στο 6943 642039 [11:00 – 14:00]

Μοιράσου το άρθρο: