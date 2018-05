Θέατρο Αλέξανδρος

18.05.2018

19:30-20:30 Oμάδα «ΔεΜαΝαι_ΚαίΝαι» – «Storyville» | Improv comedy show

21:30-22:30 Γιώργος Χατζηπαύλου – «Work in Progress» (νέο υλικό) | Stand up comedy

19.05.2018

12:00-13:00 Γιώργος Χατζηπαύλου | Stand up comedy για παιδιά

14:00-15:00 PanosDent, LpDudes, Toukutube | Youtube showcase

20:00-21:00 Ομάδα LaOtraFamilia (Brussels) “Make a wish my dear” | Χορευτική παράσταση

22:00-23:30 Ομάδα Θέατρο «Εκφραση», (κείμενο Γιώργου Ριζόπουλου και Ευθύμη Μπαλωμένου) – «Θοδωρής ετών 33 μ.Χ» | Θεατρική παράσταση

20.05.2018

12:00-13:00 Ομάδα «Ρεντίκολο» – «Ρομπέν των δασών – Η αληθινή ιστορία» | Παιδικό Κουκλοθέατρο

17:30-18:30 Δημήτρης Καρόγλου – « Ο Καραγκιόζης και το μαγικό δεντρί» | Θέατρο Σκιών

19:30-20:30 Μάγος “Μαρμέλο” | Comic Magic show

21:30-23:00 Γιώργος Ηλιόπουλος (Σκηνοθεσία: Βασιλική Ανδρίτσου) – «Πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας» | Θεατρική Παράσταση