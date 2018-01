Πρεμιέρα για τον »Οδυσσέα» (Α’ Θεατρικό Σχεδίασμα) του Τζέιμς Τζόυς στο Μπενσουσάν Χαν στις 11 Ιανουαρίου στις 9μμ. Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία των πρώτων ανοιχτών παρουσιάσεων στο Σχήμα εκτός Άξονα συνεχίζoυμε την πορεία μας με τον »Οδυσσέα» στο Μπενσουσάν Χαν (Έδεσσα 6, Θεσσαλονίκη) για 12 παραστάσεις από 11 – 28 Ιανουαρίου.

Είναι η πρώτη φορά στο Σχήμα, που ο Νίκος Βουδούρης και η Αναστασία Θεοφανίδου ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνεργάζονται σε διαφορετικούς ρόλους (σκηνοθέτη και ερμηνευτή) για την ίδια παράσταση, ενισχύοντας το ξεκίνημα της γιορτής -10 χρόνια Σχήμα εκτός Άξονα.

Για την παράσταση:

16η Ιουνίου 1904

Ο Μπλουμ ξεκινά τον πρωινό του περίπατο στο Δουβλίνο

θα περάσει από όλα τα πιθανά και απίθανα σημεία της πόλης

θα αναλύσει τα πάντα στο μυαλό του δίχως ποτέ οι αναλύσεις αυτές να γίνουν πράξη

16η Ιουνίου 1904

ο σύγχρονος Οδυσσέας

θα συναντηθεί με τον Μακόυ

θα βρεθεί στο μπαρ του Πατ

θα πάει στην κηδεία του φίλου του, του Ντίγκναμ

θα περάσει για λίγο όπως πάντα, από την εργασία του

θα συναντηθεί με τον δάσκαλο Στήβεν Δαίδαλους

θα θα θα

ενώ κάπου, σε μια γωνιά, σε ένα μπαρ, ένας εθνικιστής καραδοκεί

αργότερα

θα συνατηθεί με τον Στήβεν που μάταια προσπαθεί να μορφώσει τους μαθητές του προβάλλοντας αντίσταση για ένα καλύτερο αύριο

16η Ιουνίου 1904

Ο Λεοπόλδος Μπλουμ θα ολοκληρώσει την Οδύσσεια της μέρας του αργά το βράδυ με την επιστροφή στο σπίτι όπου η άπιστη πιστή του Πηνελόπη τον περιμένει…

σημείωμα σκηνοθέτη

… στην πορεία των προβών μας, καθώς οι λέξεις πάλευαν μεταξύ τους και οι αξεπέραστες δυσκολίες ελαχιστοποιούνταν και ενώ ταυτόχρονα αποδεχόμασταν και αφομοιώναμε τη μεταμοντέρνα γραφή του κειμένου, δεν έμενε παρά να προσθέσουμε τη δική μας οπτική γωνία ανάγνωσης του έργου, μιας ανάγνωσης που συνίσταται σε εκείνα τα λόγια του συγγραφέα που ενώ είχε την πρόθεση να ακουστούν, δεν ακούστηκαν ποτέ μέσα από τη γραφή του.

Συντελεστές:

σκηνοθεσία : Νίκος Βουδούρης

θεατροποίηση κειμένων: Δημήτρης Κολοβός

μουσική: Inner. D. (Διαμαντής Αδαμαντίδης)

εικαστική επιμέλεια: Νίκος Βουδούρης, Γρηγόρης Τίλδης

εικαστική εφαρμογή – κούκλες: Στράτος Κούκουρας

επιμέλεια κουστουμιών: Μπάμπης Ματεντζίδης

ψηφιακή επεξεργασία: Γρηγόρης Τίλδης

βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης Μαρκάκης

φωτογραφίες παράστασης: Elise Ntoremi Photography

σχεδιασμός εντύπων: Ντίνα Στέφου

εκτύπωση εντύπων: Graphica

φωτογραφίες πρόβας: Κωνσταντίνος Ρωμούδης

τεχνική υποστήριξη: Γιάννης Τσιαβός

στην ηχογράφηση ακούγεται η φωνή του Γρηγόρη Τίλδη

ηθοποιοί:Γρηγόρης Τίλδης : Λεοπόλδος Μπλουμ – Στήβεν

Χρήστος Σάγκλας :Αφηγητής Α-Μακ Κόυ – Διευθυντής – Εθνικιστής

Ειρήνη Μαυρικάκη :Αφηγητής Β-Κοπέλα παρέλασης – Γκέρτυ

Στο ρόλο της Μόλλυ η Αναστασία Θεοφανίδου

Συμμετέχει ο Στράτος Κούκουρας : μορφή ιερέα αντιβασιλέα

Φωνές από το κοινό : Κωστής Καπελλίδης,Αννέτα Χρυσίδου

Το αυτόνομο μουσικό έργο : The Capgras Delusion γραμμένο από τον Inner. D. (Διαμαντής Αδαμαντίδης) υπήρξε μία από τις αφορμές και εμπνεύσεις για το ανέβασμα του έργου του Τζέιμς Τζόυς » Οδυσσέας » από το Σχήμα εκτός Άξονα. Στην παράσταση ακούγονται αποσπάσματα ή ολοκληρωμένα μέρη του μουσικού έργου.

Το The Capgras Delusion γράφτηκε από το 2012 έως το 2016 και κυκλοφόρησε το 2016.

www.innerd.bandcamp.com

Οι φιγούρες είναι από την παράσταση “ Πορείες Τρωάδων” – Σκηνικό Ειρήνη Ατματζίδου

φωτογραφίες πρόβας: Photography by Constantinos – facebook

Παραστάσεις: 11 Ιανουαρίου – 28 Ιανουαρίου (Πέμπτη – Κυριακή) στις 9μμ

Bensousan Han Εδέσσης 6 , Θεσσαλονίκη

Τιμές εισιτηρίων : 10 ευρώ κανονικό 5 ευρώ (φοιτητικό, ατέλειες και ανέργων)

Κρατήσεις θέσεων – πληροφορίες: 2310 823444

(περιορισμένος αριθμός θέσεων – κράτηση απαραίτητη)

Διάρκεια : 90 λεπτά

Οι παραστάσεις στο Bensousan Han γίνονται σε συνεργασία με το Eclipse Group Theater.

Μοιράσου το άρθρο: