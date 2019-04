Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καλωσορίζει το IN-EDIT Thessaloniki Edition 2019 (17 – 21 Απριλίου), το αγαπημένο φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ και προσκαλεί το κοινό να απολαύσει τα καλύτερά του, έξι συναρπαστικά μουσικά ντοκιμαντέρ από το πρόγραμμά του, που θα προβληθούν στο IN–EDIT Rewind, σε συνεργασία με την Parenthesis, από τη Δευτέρα 22 έως την Τετάρτη 24 Απριλίου στο Ολύμπιον!

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι:

Pulp: A Film about Life, Death and Supermarkets (φώτο) του Φλόριαν Χάμπιχτ. Ένα μουσικό ταξίδι στην πόλη απ’ όπου ξεκίνησε η σπουδαία βρετανική μπάντα Pulp, ανιχνεύοντας τη σχέση του Σέφιλντ με τη μουσική και την ταυτότητα των σπουδαίων αυτών δημιουργών.

Desolation Center του Στιούαρτ Σουέζι. Η ιστορία μιας σειράς καλλιτεχνικών συμβάντων (μουσική, art performance κλπ.) στη Νότια Καλιφόρνια τα οποία, όπως είναι πλέον ευρέως αποδεδειγμένο, άνοιξαν το δρόμο για μεγάλα γεγονότα και φεστιβάλ.

Blue Note Records : Beyond the Notes της Σόφι Χούμπερ. Το όραμα που οδήγησε στη σύσταση της εμβληματικής αμερικανικής δισκογραφικής εταιρείας, μέσα από μια all star συνάντηση μουσικών δημιουργών.

Έρικ Κλάπτον: Ζωή σε δωδεκάμετρο της Λίλι Φίνι Ζάνακ. Μια πρωτόγνωρη διαισθητική ματιά στην ιστορία ενός από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες και τραγουδοποιούς όλων των εποχών, που γίνεται ακόμα πιο επιδραστική χάρη στην αφήγηση του ίδιου του Έρικ Κλάπτον.

Γιώργος Χριστιανάκης – Μια διακριτική μουσική παρουσία της Τζίνας Γεωργιάδου. Οι μουσικές αναζητήσεις του Γιώργου Χριστιανάκη, που από τις αρχές της δεκαετίας του '80 δημιουργεί ασταμάτητα, αντλώντας ερεθίσματα από ανθρώπους, κείμενα, εικόνες και διαδρομές.

Piazzolla, the Years of the Shark του Ντάνιελ Ρόζενφελντ. Το πορτρέτο του κορυφαίου συνθέτη και μπαντεονίστα Άστορ Πιατσόλα, ιδωμένο μέσα από ένα διαφορετικό (ανέκδοτο) υλικό, προερχόμενο από την ιδιωτική συλλογή του γιου του, Ντάνιελ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Δευτέρα 22/4

19:30 Pulp: A Film About Life, Death and Supermarkets

21:30 Desolation Center

Τρίτη 23/04

19:30 Blue Note Records: Beyond The Notes

21:15 Έρικ Κλάπτον: Ζωή σε δωδεκάμετρο

Τετάρτη 24/04

19:30 Γιώργος Χριστιανάκης: Μια διακριτική παρουσία

21:30 Piazzolla, the Years of the Shark

