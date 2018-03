Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συνεχίζει για δεύτερη χρονιά μια σπουδαία συνέργεια που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ρόλο του στον διεθνή φεστιβαλικό χάρτη: Η Αγορά, το πάντοτε δραστήριο κομμάτι του ΦΚΘ, θα δώσει δυναμικό παρών στο φετινό 71ο Φεστιβάλ Καννών (8 -19 Μαΐου 2018), μέσα από τη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes».

Στο πλαίσιο του «Thessaloniki Goes to Cannes» την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 θα προβληθούν 5 Works in Progress (ταινίες μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη) από την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Οι ταινίες αυτές θα παρουσιαστούν στους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου που θα συμμετάσχουν φέτος στο τμήμα Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μια από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.

Η Ελλάδα, είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση / πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Καννών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση project: agora@filmfestival.gr και 2108706010

