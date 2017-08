Line Up / Performances / Movies

Παρουσιάζει για μια ακόμη χρονιά ο Κωστής Ζαφειράκης

Με live από αγαπημένες μπάντες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, με μια σειρά από dj sets από Ελλάδα και εξωτερικό, που θα μας ενθουσιάσουν σε freestyle και alternative mood, με performances εμπνευσμένες από την Αγορά και την καθημερινότητά της, αλλά και ταινίες με αναφορές από τον σουρεαλισμό ως τον ντανταϊσμό, μας υποδέχεται φέτος το “2o Kapani Project”. Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 θα γίνουμε όλοι μια παρέα και θα ταξιδέψουμε με μουσικές, ταινίες και performances… στις γεύσεις και τα αρώματα της αγοράς, από την Ασκητού ως την Βλάλη κι από την Σπανδώνη ως την Κυδωνιάτου. Σε αυτόν τον φρέσκο θεσμό για την πόλη, σ’ αυτή την μεγάλη γιορτή της αγοράς, σ’ αυτό το σημείο συνάντησης του νέου με το παλιό, σ’ αυτή την κοιτίδα των πιο αυθόρμητων εμπνεύσεων εντός του αστικού περιβάλλοντος… θα είμαστε όλοι παρόντες! Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την αγορά απ’ άκρη σ΄άκρη, μέσα από έναν ξεχωριστό περίπατο, το “Thessaloniki Walking Tour”. Το εικαστικό ρεπορτάζ θα επιμεληθεί για μια ακόμη χρονιά ο Χρήστος Αλαβέρας, με σκίτσα των ανθρώπων της αγοράς και των δράσεων που θα λάβουν χώρα εντός της στη διάρκεια του Kapani Project. Παράλληλα, θα υπάρξει έκθεση με τα περσινά σκίτσα του Kapani Project, από τον εικαστικό. Την παρουσίαση του φετινού “Kapani Project” επιμελείται και πραγματοποιεί, όπως και πέρυσι, ο Κωστής Ζαφειράκης, ώστε να μπούμε στον παλμό της διοργάνωσης με τον πιο μαγικό και διαδραστικό τρόπο.

Line Up:

Διαφορετικοί ρυθμοί για όλα τα γούστα, σε τρία διαφορετικά stage!

Στο Main Stage θα εμφανιστούν Live οι Tuflon σε experimental groovy noizy ρυθμούς, οι BrightSide με post punk/indie rock ήχους, οι Polkar με folk, rock, indie, country, pop και gospel στοιχεία, η Katerine Duska ακολουθώντας Indie-Pop, Neo-Soul και Soulful Pop μονοπάτια και οι Batala Salonica με γεύση από αφρικάνικα κρουστά και βραζιλιάνικη σάμπα. Επιπλέον, το Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει στο Main Stage με δύο ξεχωριστές μπάντες, για να δώσει το δικό του παλμό στην διοργάνωση, ως αναπόσπαστο μουσικό κομμάτι της πόλης.

Στο Freestyle Stage θα απολαύσουμε dj sets από τους Tsaros, Costas Argiriou, Sk Disco, C Senior & Chris X, Basement Freaks και Mix Dojo, ενώ στο Alternative Stage θα δούμε στα decks τους Walter, Mackenzie, Elias Tzikas, Tesla Noise aka 9West σε ένα Live set και για πρώτη φορά τον Βερολινέζο Emmanuel, ιδιοκτήτη της Arts Records.

Πάρε μέρος στο “Κapani MixΤape Contest” για το alternative stage!

Το Kapani Project αναδεικνύει και αναμειγνύει! Είσαι DJ και νομίζεις ότι ταιριάζεις στο Kapani Project; Πάρε μέρος στο διαγωνισμό “Kapani MixΤape Contest” και κέρδισε την ενεργή συμμετοχή σου στο line up!

Ηχογράφησε απλά ένα mix σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στείλ’ το μέχρι και την Κυριακή 30/7! Δε χρειάζεται να έχεις παίξει ποτέ και πουθενά και δεν έχει να κάνει με το τι μουσική παίζεις, αρκεί να το κάνεις με πάθος και χαρακτήρα!



Προδιαγραφές Mixtape

Διάρκεια: 45-60 min

Format: mp3 128kbps

Upload: WeTransfer / Dropbox

More info: info@kapaniproject.gr

Performances:

Μια σειρά από project… ζωντανεύουν μέσα στην αγορά

και κάνουν τη διαφορά!

ΚΙΝΟΥΜΕ DANCE PROJECT

Κωνσταντίνος Κατσαμάκης – Στέλλα Μαστοροστέριου

Τίτλος performance: “Ουν Καπάν” – Μια performance δρόμου

Ένα παιχνίδι με το χώρο και το χρόνο. Μια κινητική μελέτη του αστικού χώρου ως τόπου συνύπαρξης και διατήρησης της μνήμης και των εμπειριών. Τι υπάρχει τώρα; Τι υπήρχε πριν; Τι θυμάται ο χώρος; Τι θυμάται το σώμα; Πώς ο αστικός χώρος καθορίζει τις κινήσεις και τις σχέσεις μεταξύ των σωμάτων; Πώς επηρεάζει αυτό που κάνουμε και αυτό που είμαστε; Πώς διαμορφώνεται η ανθρώπινη επαφή και η συλλογική εμπειρία μέσα από τη ρευστή διάδραση του σώματος με το χώρο;

Ευπραξία Γεώργαρου – Γιώργος Καραμανίδης

Τίτλος performance: “x,y – cement & food”

Μια δράση που θίγει την σωματική και συναισθηματική απόσταση, που έχει πάρει ο ίδιος ο άνθρωπος από τα πάντα μέσα στην ίδια του την καθημερινότητα, επιδιώκοντας να κατέχει πράγματα και χώρους και απαιτώντας τον προσωπικό του χώρο και χρόνο… φεύγοντας όμως από την ουσία και την εγγύτητα των πραγμάτων γύρω του και φτάνοντας σε σημείο να καταστρέφει ό,τι ο ίδιος νόμιζε πως επιθυμούσε από πάντα να έχει. Είναι σαν να βλέπουμε μια μάζα ανθρώπων με όλα τα σημάδια του σύγχρονου εγωισμού και της απομόνωσης μέσα σε έναν απίστευτα συνωστισμένο χώρο, υλικό και νοητικό. Ένα τεράστιο κενό υποβόσκει στην πλήρη πυκνότητα.

SVORADOV THEATRE

Τίτλος performance: “Silencio”

Πρόκειται για μια απόπειρα σωματικής έκφρασης και παραστασιακής επιτέλεσης α) των φιλοσοφικών απόψεων του Γερμανού διανοούμενου Th.Adorno, όπως αυτές εκφράζονται στο έργο του Αρνητική Διαλεκτική, ότι δηλαδή “το Άουσβιτς μπορούσε να υπάρξει μέσα σε όλη την παράδοση της φιλοσοφίας, της τέχνης και των επιστημών, εκφράζει την ιδέα ότι ο πολιτισμός και το πνεύμα δεν κατάφεραν να συγκινήσουν τους ανθρώπους”, β) των αισθητικών απόψεων του D.Lynch, όπως διατυπώνονται στην ταινία του Mullholand Drive, ότι δηλαδή “it’s all an illusion, just a tape” και γ) των (αντι)θεατρικών οδηγιών του S.Beckett από το μίνιμαλ έργο του Ανάσα, ότι “η ζωή είναι μια ανάσα ανάμεσα σε δύο κλάματα… το κλάμα της γέννησης και το κλάμα του θανάτου.”

Φαίδρα Χαραλαμπίδου

Τίτλος performance: “Το Μικρό Διάλειμμα”

Μια site specific performance που αντιμετωπίζει το Καπάνι σαν χώρο παιχνιδιού, βασισμένη σε πρωτότυπη μουσική του Moody Alien.

Αριάδνη Πεδιωτάκη – Αδροδίτη Δάφνου

Τίτλος performance: “Μασάτε γιατί χανόμαστε”

Η δράση θα έχει ως βασικό υλικό την «τσίχλα». Σε μια προσπάθεια ανοικοδόμησης κάποιας λακκούβας του πλακόστρωτου, η λακκούβα θα περιφραχθεί και θα ξεκινήσει το γέμισμά της με τσίχλες προσεκτικά μασημένες, οι οποίες στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στην τρύπα μέχρι εκείνη να καλυφθεί εντελώς. Η εγκατάσταση θα γίνει σχεδόν ευλαβικά, με σεβασμό στο χώρο και στο υλικό. Απ’ την άλλη μεριά, λόγω του υλικού της τσίχλας, η δράση παίρνει ταυτόχρονα μια παιχνιδιάρικη τροπή. Ενδεχομένως να χρειαστεί και η βοήθεια των περαστικών για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα χρωματιστό κομμάτι τεχνητού εδάφους – αποτελούμενο από υλικά που χάνοντας την αρχική τους πρακτική ιδιότητα, αποκτούν μια καινούρια χρηστική αξία- κατασκευασμένο από πολλά διαφορετικά χέρια και γνάθους.

Κατερίνα Δρακοπούλου

Τίτλος performance: “22 stops”

Το project “22 stops” είναι μια solo Butoh, site-specific, interdisciplinary performance που αποπειράται να διερευνήσει την αλληλεπίδραση του σώματος με το αστικό τοπίο αλλά και τη ρευστότητα των ορίων μεταξύ του μέσα και του έξω, του δημόσιου και του ιδιωτικού, του Εαυτού και του Άλλου, του παρελθόντος και του παρόντος, του διαμεσολαβημένου και του «ζωντανού», του εφήμερου και του αιώνιου. Έναυσμα του project ήταν το ταξίδι μιας site-specific, Butoh performance μακράς διάρκειας, με τίτλο “22 stops”, που δημιουργήθηκε κοντά σε 22 σταθμούς του μετρό και αποτυπώθηκε σε μια σειρά φωτογραφιών την άνοιξη του 2016. Το “22 stops” παρουσιάστηκε αρχικά τον Απρίλιο του 2016 στο In Progress Feedback Festival. Σε 12 ώρες δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν 22 αυτοσχεδιαστικές συνθέσεις χορού Butoh σε 22 σημεία κοντά σε σταθμούς του Μετρό.

Χριστίνα Γεωργίου

Τίτλος performance: “Προς-ευχή”

Τοποθετώντας τον “Εαυτό” σε ένα σταυροδρόμι από επιλογές, ευθύνες, αντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις προκύπτει η δημιουργία ενός παιχνιδιού αέναων συνειρμών, οι οποίοι τρέχουν να γεμίσουν την απουσία στο ερώτημα «Ποιος Είμαι;»

Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ – Τμήμα Γιώργου Τσακίρη

Μια Performance δρόμου από την Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

*Περισσότερα ονόματα θα προστεθούν σύντομα τόσο στο Line up και τα dj sets, όσο και στις performances!