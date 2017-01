Την οικογενειακή ταινία «Εσύ κι εγώ» (You and me), παραγωγής Κίνας 2005, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 21:15, στο πλαίσιο της ζώνης «Το σινεμά στο σπίτι σας».

Υπόθεση: Μία ηλικιωμένη γυναίκα και μία νεαρή φοιτήτρια μοιράζονται μία αυλή στο Πεκίνο και βρίσκονται συνέχεια στα μαχαίρια. Καθώς ο χρόνος περνάει, οι δύο ηρωίδες ενδιαφέρονται η μία για την άλλη και «χτίζουν» μία τρυφερή σχέση.

Σκηνοθεσία: Ma Liwen.

Παίζουν: Yaqin Jin, Zhe Gong, Shufang Zhang.

Διάρκεια: 85΄