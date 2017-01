Για πρώτη φορά διοργανώνεται Εβδομάδα Καναδικού Κινηματογράφου στην Αθήνα (2-8 Φεβρουαρίου 2017 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος), προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία στους Έλληνες κινηματογραφόφιλους να γνωρίσουν τον σύγχρονο κινηματογράφο του Καναδά.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση του Καναδά (1867-2017) αλλά και τα 75 χρόνια από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα (1942-2017).

Το μεγάλο αυτό αφιέρωμα φιλοδοξεί να αναδείξει το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας -θεμελιώδες χαρακτηριστικό της δίγλωσσης αυτής χώρας όπου συνυπάρχει το νέο με το παλιό, η γαλλική με την αγγλική κουλτούρα, οι γηγενείς πληθυσμοί με τους μετανάστες. Ο Καναδάς σήμερα είναι συνώνυμος κάποιων βασικών αξιών: η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ελευθερία του λόγου, ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, η ανάδειξη της κουλτούρας των μειονοτήτων, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας απ΄ όπου κι αν προέρχεται, είναι μερικές από αυτές.

Με αυτό το σκεπτικό επιλέχθηκαν και οι 11 ταινίες πρόσφατης παραγωγής (2014-2016) που περιλαμβάνει η Εβδομάδα Καναδικού Κινηματογράφου: άλλες είναι αγγλόφωνες, άλλες γαλλόφωνες κι άλλες αποτελούν δημιουργίες των αυτοχθόνων Καναδών –μια μάλιστα από αυτές είναι γυρισμένη στη γλώσσα των Inuit. Κάποιες διαδραματίζονται στις επαρχιακές περιοχές του Καναδά, άλλες πάλι εστιάζουν στο φαινόμενο της μετανάστευσης προς την χώρα και τα ζητήματα που προκύπτουν από την σύγχυση ταυτότητας.

Οι περισσότερες δεν έχουν ακόμα εξασφαλίσει διανομή στην Ελλάδα, ενώ αρκετές από αυτές έρχονται στην χώρα μας μετά την πρεμιέρα τους σε μεγάλα ξένα φεστιβάλ όπως αυτό του Τορόντο.

Τις υπογράφουν διεθνώς αναγνωρισμένοι αλλά και ανερχόμενοι δημιουργοί και ως σύνολο, καθρεφτίζουν τον πλούτο της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας του Καναδά. Ταυτόχρονα, συγκροτούν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της δυναμικής και πολυδιάστατης καναδικής κινηματογραφίας που δεν εξαντλείται σε γνωστά ονόματα όπως αυτά των Ατομ Εγκογιάν, Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ και του νεότερου Ξαβιέ Ντολάν, αλλά περιλαμβάνει σημαντικούς -αν και λιγότερο γνωστούς στην χώρα μας- κινηματογραφιστές όπως ο Ζαχαρίας Κουνούκ και ο Μπενουά Πιλόν.

Πρεμιέρα και προσκεκλημένοι

Η έναρξη της Εβδομάδας Καναδικού Κινηματογράφου γίνεται με την αθηναϊκή πρεμιέρα της ταινίας «Δυο Εραστές και μια Αρκούδα» («Two Lovers and a Bear») του Κιμ Νουέν (είσοδος με προσκλήσεις), μια γεμάτη ομορφιά και ποίηση ταινία που μας μεταφέρει κοντά στον Βόρειο Πόλο, σε μια πόλη 200 κατοίκων, όπου οι δρόμοι δεν βγάζουν πουθενά. Με φόντο αυτό το απόκοσμο σεληνιακό τοπίο, δύο βασανισμένες ψυχές, η Λούσι και ο Ρομάν, θα κάνουν ένα αποφασιστικό άλμα για να βρουν την εσωτερική τους ηρεμία. Ο σκηνοθέτης Κιμ Νουέν αναμένεται να παρευρεθεί στην πρεμιέρα καθώς και στην επαναληπτική προβολή (4/2/2017).

Στην Αθήνα μάς έρχονται ως προσκεκλημένοι της Καναδικής Πρεσβείας, ο Γουίλ Γουντς, παραγωγός της ταινίας «Mean Dreams» και η εντυπωσιακή νεαρή ηθοποιός Ντέβερι Τζέικομπς, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ποιήματα για νεαρά πνεύματα».

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει κυρίως ταινίες μυθοπλασίας, αλλά και μια ταινία animation.

Στο φιλμ της Μαριάν Ζεχίλ «Η άλλη όψη του Νοεμβρίου» πρωταγωνιστεί η Λιβανέζα Αρσινόη Χαντζιάν, μούσα και σύζυγος του Ατόμ Εγκογιάν, η οποία μάλιστα στα ενσαρκώνει διπλό ρόλο στην ταινία.

Στην ταινία «Άλογα στο παράθυρο», η ηρωίδα δανείζεται την φωνή της Sandra Oh, γνωστής μας από την σειρά Grey’s anatomy. Η ταινία έναρξης «Two lovers and a bear» του Κιμ Νουέν μας έρχεται από τα φεστιβάλ των Καννών και του Τορόντο, ενώ το «Maliglutit» υπογράφει ο Ζαχαρίας Κουνούκ ο οποίος κατάγεται από τους Inuk. Το 2001 η ταινία του «Παγωμένος δρομέας» απέσπασε την Χρυσή Κάμερα στο Φεστιβάλ των Καννών αλλά και το βραβείο καλύτερης καναδικής ταινίας στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Στο «Mean Dreams», πρωταγωνιστούν ο γνωστός ηθοποιός Μπιλ Πάξτον και η Σοφί Νελίς («Ο εξαιρετικός κύριος Λαζάρ» και «Η Κλέφτρα βιβλίων»), ενώ στο «Ποιήματα για νεαρά πνεύματα», η Ντέβερι Τζέικομπς, που κατάγεται από τους αυτόχθονες Mohawk, έχει γυρίσει μια μικρού μήκους ταινία για τις εξαφανίσεις και δολοφονίες αυτόχθονων γυναικών του Καναδά -ένα θέμα για το οποίο έχει ιδιαίτερη ευαισθησία.

Δύο ταινίες προβάλλονται καθημερινά στην τιμή των 5 ευρώ για κάθε προβολή.

Η Εβδομάδα Καναδικού Κινηματογράφου αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση των επετειακών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2017.

info

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136

(Μετρό Κεραμεικός), Αθήνα

Δυο εραστές και μια αρκούδα (Two Lovers and a Bear)

Μυθοπλασία, Καναδάς, 2016, 96’

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Kim Nguyen. Δ/νση φωτογραφίας: Nicolas Bolduc. Ηθοποιοί: Dane DeHaan, Tatiana Maslany, Gordon Pinsent. Παραγωγή: JoBro Productions, Film Finance Max Films Productions

Από τα φεστιβάλ των Καννών και του Τορόντο μας έρχεται αυτή η γεμάτη ομορφιά και ποίηση ταινία, η οποία μάς μεταφέρει κοντά στον Βόρειο Πόλο, σε μια πόλη 200 κατοίκων, όπου οι δρόμοι δεν βγάζουν πουθενά. Με φόντο αυτό το απόκοσμο, σχεδόν σεληνιακό τοπίο, δύο βασανισμένες ψυχές, η Λούσι και ο Ρομάν, θα κάνουν ένα αποφασιστικό άλμα για να βρουν την εσωτερική τους ηρεμία. Χαμένο στην μέση του αρκτικού πουθενά, το ερωτευμένο ζευγάρι θα παλέψει να επιβιώσει κόντρα στις αντιξοότητες του σκληρού φυσικού περιβάλλοντος, αλλά κυρίως να απελευθερωθεί από τις σκιές του παρελθόντος. Την παράσταση κλέβει μια πολική αρκούδα.

Κιμ Νουέν Kim Nguyen: Γεννήθηκε το 1974 στο Μόντρεαλ από Καναδέζα μητέρα και Βιετναμέζο πατέρα. Η ταινία του Rebelle (2012) έλαβε μια οσκαρική υποψηφιότητα και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Τορόντο, όπως και η παλιότερη ταινία του Le Marais (2002). Άλλες ταινίες του: Truffe (2008), La Cité (2010), και το ντοκιμαντέρ Le nez (2015).

Μυθοπλασία, Καναδάς, 2016, 102’

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Benoît Pilon. Δ/νση φωτογραφίας: Michel La Veaux. Ηθοποιοί: Marie-Josée Croze, François Papineau, Natar Ungalaaq. Παραγωγή: Association Coopérative des Productions Audio-Visuelles (ACPAV)

H Kάρμεν ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Αρκτική και φτάνει στο Iκαλούιτ για να φροντίσει τον σύζυγό της, τον Γκιλ, έναν οικοδόμο που έχει τραυματιστεί σοβαρά. Προσπαθώντας να κατανοήσει τι ακριβώς συνέβη, συνδέεται φιλικά με τον Νόα, τον Ινούκ φίλο του Γκιλ, και συνειδητοποιεί πως οι ιστορίες τους έχουν πολλά κοινά. Παρέα, θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι στο Φρόμπισερ Μπέι: εκείνη, αναζητώντας απαντήσεις κι εκείνος αποφασισμένος να εμποδίσει τον γιο του να διαπράξει κάτι ανεπανόρθωτο… Μια ανθρώπινη και αιχμηρή ματιά στις σχέσεις εξ αποστάσεως και στην γνωριμία με έναν άγνωστο τόπο με τον οποίο διαπιστώνουμε πως μας ενώνουν πολλά περισσότερα απ’ όσα είχαμε φανταστεί.

Μπενουά Πιλόν (Benoît Pilon): Γεννήθηκε το 1962. Γαλλόφωνος σκηνοθέτης και σεναριογράφος, γνωστός για τα καινοτόμα φιλμ του και τα ντοκιμαντέρ του πάνω στην ανθρώπινη συνθήκη. Συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Les films de l’autre, που προωθεί την ανάπτυξη ανεξάρτητων ταινιών στη Βόρεια Αμερική. Άλλες ταινίες του: Décharge (2011), Ce qu’il faut pour vivre (2008, βραβείο Génie καλύτερης σκηνοθεσίας).

Ποιήματα για νεαρά πνεύματα (Rhymes for Young Ghouls) (2014)

Μυθοπλασία, Καναδάς, 2013, 88’

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Jeff Barnaby. Δ/νση φωτογραφίας: Michel St. Martin. Ηθοποιοί: Devery Jacobs, Glen Gould, Brandon Oakes. Παραγωγή: Prospector Films, Canadian Film Centre (CFC)

Η ταινία διαδραματίζεται την δεκαετία του ’70 και απεικονίζει με παραστατικό τρόπο τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούσαν στα οικοτροφεία για τα παιδιά των γηγενών πληθυσμών του Καναδά (Indian Residential Schools) που ίδρυσε η κυβέρνηση, και την κακοποίηση που υπέστησαν πολλά από αυτά τα παιδιά. Βρισκόμαστε στον καταυλισμό Κόκκινο κοράκι των Μίγκμακ, γνωστό ως Βασίλειο του Κορακιού (Kingdom of the Crow). Η Άϊλα είναι μια ατίθαση έφηβη με καλλιτεχνικές ανησυχίες που τρέφει βαθύ μίσος για τον σαδιστή Πόπερ, διευθυντή του οικοτροφείου St. Dymphna’s και του καταυλισμού Κόκκινο κοράκι (Red Crow). Οι απάνθρωπες πρακτικές του Πόπερ πυροδοτούν την αντίδραση μιας ομάδας νεαρών αυτοχθόνων με επικεφαλής την Άϊλα, που ζητούν εκδίκηση. Ο σκηνοθέτης κατάγεται από τους αυτόχθονες Μίγκμακ και, όπως έχει δηλώσει, έγραψε τον ρόλο της Άϊλα ως φόρο τιμής στις αυτόχθονες γυναίκες του Καναδά, τις οποίες σέβεται για το θάρρος και την ψυχική τους δύναμη.

Τζεφ Μπάρναμπι (Jeff Barnaby): Γεννήθηκε σε έναν καταυλισμό Mi’gmaq στο Listujug του Quebec. Με το έργο του φωτίζει πτυχές της μετά-αποικιακής ζωής και κουλτούρας των ιθαγενών του Καναδά. Το Ποιήματα για νεαρά πνεύματα αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.

Μυθοπλασία, Καναδάς, 2015, 89’

Σκηνοθεσία: Andrew Cividino. Σενάριο: Andrew Cividino, Blain Watters, Aaron Yeger. Δ/νση φωτογραφίας: James Klopko. Ηθοποιοί: Jackson Martin, Nick Serino, Katelyn McKerracher. Παραγωγή: Film Forge Productions, Hawkeye Pictures Inc.

Ταινία ενηλικίωσης με ήρωες τρεις έφηβους που περνούν το καλοκαίρι στις όχθες της Λίμνης Superior και δοκιμάζουν τα όριά τους. Η οικογένεια Χάντσον και ο 15χρονος γιος τους Άνταμ, ξεκαλοκαιριάζουν για άλλη μια φορά στο εξοχικό τους στη λίμνη. Ο Άνταμ προσπαθεί να ξεδιαλύνει τα αισθήματά του για μια παλιά, παιδική του φίλη και κάνει παρέα με δύο συνομήλικα ξαδέρφια του, πολύ πιο τολμηρά από τον ίδιο, που για να ξεφύγουν από τη μονότονη καθημερινότητα, κάνουν επικίνδυνα πράγματα. Όμως, η άφοβη συμπεριφορά τους έχει το τίμημά της.

Άντριου Τσιβιντίνο (Andrew Cividino): Γεννήθηκε το 1983 στο Dundas του Ontario και πέρασε τα παιδικά καλοκαίρια του στις όχθες της λίμνης Superior όπως και οι ήρωες της ταινίας του. Η ταινία Κοιμώμενος γίγαντας αποτελεί το (μεγάλου μήκους) κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα της Κριτικής του Φεστιβάλ των Καννών το 2015, επιλέχθηκε ως μια από τις 10 καλύτερες καναδικές ταινίες του 2015 και πήρε το βραβείο καλύτερης καναδικής πρώτης ταινίας στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Τα ζιζάνια (Les mauvaises herbes)

Μυθοπλασία, Καναδάς, 2016, 105’

Σκηνοθεσία: Louis Bélanger. Σενάριο: Louis Bélanger, Alexis Martin. Δ/νση φωτογραφίας: Pierre Mignot. Ηθοποιοί: Alexis Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-Martinez. Παραγωγή: Lorraine Dufour, Luc Vandal

Ο Ζακ είναι ένας ηθοποιός θεάτρου που δραπετεύει στην εξοχή για να ξεφύγει από τα χαρτοπαικτικά του χρέη. Εκεί, συναντά τον Σιμόν, έναν τετραπέρατο αγρότη ο οποίος δεν του αφήνει περιθώριο να αρνηθεί τον συνεταιρισμό μαζί του στην καλλιέργεια μαριχουάνας. Στην πορεία, η φιλική σχέση των δύο ανδρών διαταράσσεται από την εισβολή μιας νέας γυναίκας η οποία μπαίνει με το έτσι θέλω στην «επιχείρηση» των δύο ανδρών. Όμως η ασταθής ισορροπία του επιχειρηματικού σχήματος ανατρέπεται από την άφιξη του Πατενόντ, στον οποίο ο Ζαν χρωστά λεφτά… Μια χιουμοριστική αλλά και διεισδυτική ματιά στην κοινωνία του Κεμπέκ.

Λουί Μπελανζέ Louis Bélanger: Γεννήθηκε το 1964 στο Beauport του Quebec. Είναι σκηνοθέτης και συγγραφέας. Σπούδασε Επικοινωνία και σήμερα ζει στο Μόντρεαλ. Είναι γνωστός για τις ταινίες του Post Mortem (1999), Gaz Bar Blues (2003) και Route 132 (2010).

Η άλλη όψη του Νοεμβρίου (L’autre côté de novembre)

Μυθοπλασία, Καναδάς, 2016, 85’

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Maryanne Zéhil. Δ/νση φωτογραφίας: Pierre Mignot. Ηθοποιοί: Arsinée Khanjian, Pascale Bussieres, David La Haye. Παραγωγή: Maryanne Zéhil

Τι θα ήμασταν σήμερα, αν δεν είχαμε ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι μερικά χρόνια πριν; H Λιβανέζα Αρσινόη Χαντζιάν, μούσα και σύζυγος του Ατόμ Εγκογιάν ενσαρκώνει τον διπλό ρόλο μιας νευροχειρουργού από το Μόντρεαλ και μιας ράφτρας που ζει στο Νότο του Λίβανου. Πρόκειται για την τρίτη ταινία της Μαριάν Ζεχίλ από τη Βυρηττό, η οποία μετανάστευσε στο Κεμπέκ του Καναδά το 1996. Μια ευαίσθητη, προσωπική ματιά στην πολιτιστική δυαδικότητα, που μιλά για τις συνέπειες των παλιών μας επιλογών, παντρεύοντας το ιδιωτικό με το οικουμενικό.

Μαριάν Ζέχιλ Maryanne Zéhil: Σκηνοθέτρια λιβανέζικης καταγωγής, η οποία μετανάστευσε στον Καναδά το 1996. Στο Λίβανο εργάστηκε ως δημοσιογράφος, και στην συνέχεια γύρισε πολλά πολιτιστικά ντοκιμαντέρ για παιδιά σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής. Το 2006 υπογράφει την πρώτη της ταινία φιξιόν De ma fenêtre, sans maison… Έξι χρόνια αργότερα επιστρέφει με το φιλμ La vallée des larmes γύρω από τα στρατόπεδα προσφύγων Σάμπρα και Σατίλα.

Μυθοπλασία, Καναδάς, 2016, 94’

Σκηνοθεσία: Zacharias Kunuk, Natar Ungalaaq. Σενάριο: Ζαχαρίας Κουνούκ, Norman Cohn. Δ/νση φωτογραφίας: Jonathan Frantz. Ηθοποιοί: Benjamin Kunuk, Karen Ivalu, Jonah Qunaq. Παραγωγή: Kingulliit Productions

Nunavut, 1913. Ο Κουανανά επιστρέφει από κυνήγι καριμπού και ανακαλύπτει πως η σύζυγος και η κόρη του έχουν απαχθεί και η υπόλοιπη οικογένειά του έχει σφαγιαστεί. Συντετριμμένος, αποφασίζει να βρει τους δράστες, να εκδικηθεί και να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του. Το αρκτικό αυτό έπος είναι ένα γούεστερν που παραπέμπει στην κλασική ταινία του Τζον Φορντ Η αιχμάλωτος της ερήμου (The Searchers, 1956) με τον Τζον Γουέιν, και θέτει διάφορα ζητήματα όπως το κατά πόσον τα θύματα καταλήγουν τελικά να είναι εξίσου βίαια με τους θύτες. Το φιλμ είναι γυρισμένο στην γλώσσα των Ίνουκτιτουτ από τον Ινούκ σκηνοθέτη Ζαχαρίας Κουνούκ, ο οποίος το 2001 βραβεύτηκε στις Κάνες για την ταινία του Παγωμένος δρομέας (Atanarjuat: The Fast Runner).

Ζαχαρίας Κουνούκ Zacharias Kunuk: Γεννήθηκε στο Kapuivik το 1957 και κατάγεται από τους Inuk. Το 2001 η ταινία του Παγωμένος δρομέας απέσπασε την Χρυσή Κάμερα στο Φεστιβάλ των Καννών αλλά και το βραβείο καλύτερης καναδικής ταινίας στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Άλλα φιλμ του: The Journals of Knud Rasmussen (2006), The National Parks Project (2011). Είναι από τους γνωστότερους Καναδούς σκηνοθέτες.

Μυθοπλασία, Καναδάς, 2016, 89’

Σκηνοθεσία: Ann Marie Fleming. Σενάριο: Ann Marie Fleming, Maryam Najafi. Ηθοποιοί: Ellen Page, Shohreh Aghdashloo, Sandra Oh. Με τις φωνές των: S. Oh, N. Kwan, S. Aghdashloo

Ένα απολαυστικό animation για την αγάπη -την αγάπη για την οικογένεια, την ποίηση, την ιστορία, την κουλτούρα. Η Ρόζι Μινγκ, μια νεαρή Καναδή ποιήτρια, προσκαλείται σε ένα φεστιβάλ ποίησης στο Ιράν, αν και εκείνη θα προτιμούσε να βρίσκεται στο Παρίσι. Η κοπέλα ζει στο ίδιο σπίτι με τους υπερπροστατευτικούς Κινέζους παππούδες της και δεν έχει πάει ποτέ κάπου μόνη της. Στο Ιράν αρχίζει να συναναστρέφεται με ποιητές και Πέρσες –και όλοι της διηγούνται ιστορίες που την ωθούν να αντιμετωπίσει το παρελθόν της, τον Ιρανό πατέρα που η ίδια θεωρεί πως την εγκατέλειψε, και την φύση της Ποίησης. Μια ταινία για όσα γεφυρώνουν τα χάσματα γενιών και πολιτισμού, για την περιέργεια, αλλά και για την ανακάλυψη της δικής μας, προσωπικής φωνής μέσα από την μαγεία της ποίησης. Η Ρόζι δανείζεται την φωνή της Sandra Oh, γνωστής μας από την σειρά Grey’s anatomy.

Ann Marie Fleming Αν Μαρί Φλέμινγκ: Γεννήθηκε στο Okinawa της Ιαπωνίας και είναι μια από τις πιο δημοφιλείς animators του Καναδά. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο πανεπιστήμιο της British Colombia, ενώ έλαβε ένα Μάστερ από την Σχολή Σύγχρονης Τέχνης του Πανεπιστημίου Simon Fraser. Zει στο Βανκούβερ. Άλλες ταινίες της: Automatic Writing (1996), The Magical Life of Long Tack Sam (2003) και The French Guy (2005).

Μυθοπλασία, Καναδάς, 2016, 108’

Σκηνοθεσία: Nathan Morlando | Σενάριο: Kevin Coughlin, Ryan Grassby | Δ/νση φωτογραφίας: Steve Cosens Ι Ηθοποιοί: Sophie Nélisse, Josh Wiggins, Bill Paxton Ι Παραγωγή: Woods Entertainment, Euclid 431 Pictures, JoBro Productions & Film Finance, Vigilante Productions, Tip-Top Productions, Project AMB, Sugar Shack Productions

Η σκληρή αυτή ταινία παρακολουθεί την Casey και τον Jonas, δύο έφηβους που ονειρεύονται να αποδράσουν από τα διαλυμένα σπίτια τους και την καθημερινή κακοποίηση που υφίστανται. Ο 15χρονος κλέβει μια τσάντα με λεφτά από ναρκωτικά και το σκάει παρέα με το κορίτσι που αγαπά ενώ τους καταδιώκει ο διεφθαρμένος αστυνομικός πατέρας της. Ένα αγωνιώδες θρίλερ και ταυτόχρονα μια ταινία ενηλικίωσης για την απελπισία αλλά και για την ομορφιά του πρώτου έρωτα, γυρισμένη με φόντο μερικά υπέροχα φυσικά τοπία. Η νεαρή πρωταγωνίστρια Σοφί Νελίς μας είναι γνωστή από τις ταινίες Ο εξαιρετικός κύριος Λαζάρ και η Κλέφτρα των βιβλίων.

Νέιθαν Μορλάντο Nathan Morlando: Γεννήθηκε στο Τορόντο και έχει Μάστερ στην Φιλοσοφία. Η ταινία του Edwin Boyd – Citizen Gangster (2011) κέρδισε το βραβείο καλύτερης καναδικής πρώτης ταινίας στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Το Mean Dreams είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του.

DEEPA MEHTA Χ 2

Μυθοπλασία, Κανάδας-Ινδία, 2005, 117’

Σκηνοθεσία: Deepa Mehta. Σενάριο: Anurag Kashyap, Deepa Mehta. Δ/νση Φωτογραφίας: Giles Nuttgens. Ηθοποιοί: Lisa Ray, John Abraham, Seema Biswas. Παραγωγή: Deepa Mehta Films, Flagship International, David Hamilton Productions, Echo Lake Entertainment, Harold Greenberg Fund, TheNoble Nomad Pictures, Téléfilm Canada

Στη δεκαετία του ’30, η οκτάχρονη Τσούγια μένει χήρα και φτάνει στην πόλη Βαρανάσι για να ζήσει έγκλειστη σε ένα απομονωμένο σπίτι για χήρες, καταδικασμένη σε μια ζωή αυταπάρνησης και στέρησης όπως προστάζουν οι γραφές. Η Τσούγια δεν χάνει το κέφι της για ζωή, κάτι που θα μεταδώσει πολύ γρήγορα στις υπόλοιπες γυναίκες. Έτσι, η Καλιάνι, μία νέα πανέμορφη χήρα θα πάει κόντρα στους νόμους και θα ερωτευτεί έναν νεαρό, μορφωμένο άντρα που θέλει να την παντρευτεί παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας του. Μια αιχμηρή φωνή διαμαρτυρίας απέναντι στην προδιαγεγραμμένη μοίρα της χήρας γυναίκας στην Ινδία όπου ο θάνατος του συζύγου σήμαινε και τον ουσιαστικό θάνατο της συζύγου. Η ταινία προκάλεσε αντιδράσεις από εξτρεμιστές ινδουιστές και ολοκληρώθηκε ύστερα από πέντε χρόνια. Το 2007 υπήρξε η καναδική υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Μυθοπλασία, Καναδάς-Ηνωμένο Βασίλειο, 2012, 146’

Σκηνοθεσία: Deepa Mehta. Σενάριο: Deepa Mehta, Salman Rushdie. Δ/νση φωτογραφίας: Giles Nuttgens. Ηθοποιοί: Satya Bhabha, Shriya Saran, Seema Biswas, Shabana Azmi. Παραγωγή: David Hamilton Productions, Hamilton Mehta Productions, Number 9 Films

Κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Σαλμάν Ρούσντι που κέρδισε το βραβείο Booker. Η Ντίπα Μέχτα συνεργάστηκε στο σενάριο με τον ίδιο τον συγγραφέα. 15 Αυγούστου 1947, μεσάνυχτα. Η Ινδία, χώρα μαγική, όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν, αποκτά την ανεξαρτησία της έπειτα από αιώνες αγγλικής κυριαρχίας. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σ’ ένα μαιευτήριο της Βομβάης, γεννιούνται δύο παιδιά, ο Σίβα κι ο Σαλίμ. Όπως και όλα τα άλλα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ινδία εκείνη την ώρα, είναι προικισμένα με υπερφυσικά χαρίσματα. Όμως τα δύο αγόρια παραδίδονται σε λάθος γονείς από μια νοσοκόμα. Ο ένας θα ανατραφεί από μια καθώς πρέπει μουσουλμανική οικογένεια, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο νόθος γιος μιας γυναίκας της χαμηλότερης κάστας. Ο άλλος, ο πραγματικός γιος των μουσουλμάνων, θα δοθεί σ’ έναν φτωχό Ινδουιστή.

Ντίπα Μέχτα (Deepa Mehta): Διάσημη Ινδο-καναδή σκηνοθέτρια, σεναριογράφος και παραγωγός. Γεννήθηκε το 1950 στην Ινδία και μετανάστευσε στον Καναδά το 1973. Σήμερα ζει στο Τορόντο. Έχει διακριθεί στο Φεστιβάλ Καννών για την πρώτη ταινία της Sam and Me (1991). Το υποψήφιο για όσκαρ Water είναι το τελευταίο μέρος της τριλογίας της πάνω στα στοιχεία της φύσης (Φωτιά, Γη, Νερό). Οι ταινίες της, που έχουν χαρακτηριστεί «τολμηρές» και «θαρραλέες», έχουν προβληθεί στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ. Άλλες ταινίες της: Camilla (1994), Bollywood/Hollywood (2002), The Republic of Love (2003), Heaven on Earth (2008), Midnight’s Children (2012), Exclusion (2014), Beeba Boys (2015), Anatomy of Violence (2016).