Αντώνης Ασπρίδης πιάνο

Ο Αντώνης Ασπρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου, το 2010, άρχισε τα πρώτα του μαθήματα πιάνου και συνέχισε στο Ωδείο Βορείου Ελλάδος με καθηγητή τον Παύλο Δημητριάδη. Το 2013 απέσπασε το Γ’ Βραβείο στη Β’ Κατηγορία του Πανελλήνιου Μουσικού Διαγωνισμού Ταλέντα – Βραβεία “ΦΙΛΩΝΑ”, ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου που διοργάνωσε το Ωδείο Βορείου Ελλάδος, όπου έλαβε το Α’ Βραβείο στη Β’ Κατηγορία, μαζί με διετή υποτροφία σπουδών. Το 2014 συμμετείχε στον 5ο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Μαρίας Χαιρογιώργου – Σιγάρα λαμβάνοντας Α’ Βραβείο στη Β’ Κατηγορία, ενώ τον Απρίλιο του 2015 συμμετείχε στον 23ο International Competition for Instrumentalists and Composers που διεξήχθη στη Σόφια και απέσπασε Β’ Βραβείο.

Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, ενώ παράλληλα έχει λάβει μέρος, ως ενεργός σπουδαστής, στον Κύκλο Μαθημάτων του Τμήματος Πιάνου της Θερινής Ακαδημίας Unlimited Music and Arts. Τον Ιούνιο του 2016 απέκτησε Πτυχίο Αρμονίας με βαθμό Άριστα και Πτυχίο Πιάνου από το Ωδείο Βορείου Ελλάδος με Άριστα Παμψηφεί και “Βραβείο Εξαιρετικής Απόδοσης και Ερμηνείας”.

Έχει εμφανιστεί ως σολίστ στο Παρίσι, σε ρεσιτάλ πιάνου του Συλλόγου “Philomuses”.

Από τον Οκτώβριο του 2016 συνεχίζει σπουδές πιάνου στο Κ.Ω.Θ., στην τάξη Διπλώματος του Παύλου Δημητριάδη, και Αντίστιξη στην τάξη του Κώστα Τσούγκρα.

Γιώργος Κουρίτας Μαέστρος

Ο Γιώργος Κουρίτας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στο Βόλο.

Άρχισε τις σπουδές του στο βιολί, και σπούδασε με την Rimma Sushanskaya στην Αγγλία. Ακολούθως, σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας στις ΗΠΑ στο Cincinnati College-Conservatory of Music με τον Mark Gibson, και στο Eastman School of Music με τον Neil Varon. Ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό και διδακτορικό με επιτυχία στη διεύθυνση ορχήστρας, ξεκίνησε στη συνέχεια να κάνει τα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Πλέον κατέχει τη θέση του Director of Instrumental Studies στο Saddleback College στην πολιτεία της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, όπου μεταξύ άλλων διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα και το Σύνολο Πνευστών.

Για τρία χρόνια δούλεψε με την Συμφωνική Ορχήστρα του Boise της πολιτείας του Άινταχο, όπως επίσης και με την Ορχήστρα Νέων της ίδιας πόλης την οποία οδήγησε σε περιοδεία για πρώτη φορά στην ιστορία της.Έχει δουλέψει ως βοηθός μαέστρος με την Συμφωνική Ορχήστρα, την Ορχήστρα Δωματίου, και την Ορχήστρα Νέων του Σινσινάτι. Ακόμη έχει γίνει δεκτός σε πολλά masterclasses ως ενεργός συμμετέχων με διακεκριμένους μαέστρους και ορχήστρες στην Αμερική όπως οι Kurt Masur-δυο φορές, και επιλέχτηκε για την τελική συναυλία του masterclass-, Gerard Schwarz, Carl St. Clair, JoAnn Falletta, Alexander Mickelthwate και άλλους.

Το καλοκαίρι του 2010 επιλέχθηκε μέσα από πολλούς υποψηφίους ως Conducting Fellow από το διάσημο Αμερικανό μαέστρο Lorin Maazel και πήρε πολύ καλές κριτικές από τις εφημερίδες Washington Post και Washington Times. Μεταξύ των πολυάριθμων διακρίσεων που έχει λάβει είναι το American Prize in Conducting και το Virginia Symphony Conducting Masterclass Outstanding Participant. Το Νοέμβριο του 2015 επιλέχτηκε να πάρει μέρος στο διεθνή διαγωνισμό διεύθυνσης ορχήστρας Antal Dorati στη Βουδαπέστη. Έχει διευθύνει και συνεργαστεί με πολλές ορχήστρες στην Ευρώπη και στην Αμερική.