Το βιβλίο του Ετιέν Μπαλιμπάρ, «Ευρώπη, κρίση και τέλος;» παρουσιάζεται την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2107, στις 19:00, στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης στη Στοά του Βιβλίου (Πεσματζόγλου 5, Αθήνα). Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ταξιδευτής, σε μετάφραση Γιάννη Ανδρουλιδάκη. Την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο Μιχάλης Μπαρτσίδης.

Ο Ετιέν Μπαλιμπάρ είναι ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της εποχής μας.

Για το βιβλίο μιλούν οι:

Ετιέν Μπαλιμπάρ, συγγραφέας, Κώστας Γουλιάμος, πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων της Κύπρου, πρύτανης του European University of Cyprus, Κώστας Δουζίνας, βουλευτής, καθηγητής Νομικής, Δ/ντής Ινστιτούτου Ανωτάτων Σπουδών Παν/μιου Λονδίνου (Birkbeck) και Μιχάλης Μπαρτσίδης, διδάκτωρ Φιλοσοφίας, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & επιμελητής της έκδοσης.

Βρισκόμαστε στο τέλος του 2016. Εν μέσω συνεχών διεθνών εξελίξεων που τείνουν προς ανατροπή της μέχρι τούδε ισορροπίας. Το ευρωπαϊκό πεδίο φαίνεται πολύ κρίσιμο για την παγκόσμια κατάσταση και την τροπή που θα πάρουν οι μετασχηματισμοί. Για τοn λόγο αυτό, είναι αναγκαία μια πιο διεθνική επαφή και αίσθηση των πραγμάτων για την απόκτηση της οποίας παίζουν σημαντικό ρόλο οι στοχαστές, όπως ο Ετιέν Μπαλιμπάρ.

Ο Μπαλιμπάρ, όπως το συνηθίζει, είναι αρκούντως προσεκτικός και λαμβάνει πολιτική θέση με τρόπο αργό, ζυγιάζει και ξαναζυγιάζει τα πράγματα, τις τάσεις, τις δυνάμεις που αντιμάχονται και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική και ιστορική συγκυρία. Γίνεται μάλιστα ακόμη πιο επιφυλακτικός όταν πρόκειται για ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα όπως η κρίση μιας ολοκλήρωσης. Πρόκειται για την κρίση της πιο σύνθετης πολιτικής δομής που έχει υπάρξει μετά τις αυτοκρατορίες και τα κράτη έθνη. Ουσιαστικά, μια ολοκλήρωση ως διαδικασία συγκρότησης είναι ως τέτοια συνώνυμο της κρίσης. Τα στοιχεία μιας τέτοιας κρίσης όπως η αβεβαιότητα, η πληθώρα των αντιμαχόμενων και αντιρροπούμενων δυνάμεων και παραγόντων, η τριπλή δομή σε υπο-εθνικό/ διεθνικό/ υπερεθνικό επίπεδο όπου αρθρώνονται οι εξελίξεις, όλα αυτά δημιουργούν μια συνθετότητα εντελώς πρωτότυπη ιστορικά που καθιστά οποιαδήποτε πρόβλεψη εξαιρετικά παρακινδυνευμένη. Στο βιβλίο κυριαρχεί η ανάλυση της Ε.Ε. υπό το φως της εξέλιξης της ελληνικής κρίσης, την οποία ο συγγραφέας παρακολουθεί από πολύ κοντά με τις συχνές επισκέψεις του στην Ελλάδα.

Etienne Balibar

O Etienne Balibar είναι από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της εποχής μας, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris-X Nanterre και στο Πανεπιστήμιο της California (Irvine). Σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Columbia (New York). Νεαρός έγινε γνωστός διεθνώς από τη συνεργασία του με τον Αλτουσέρ στο Διαβάζοντας το Κεφάλαιο (1965) αποτελώντας έκτοτε, με το μετέπειτα πλούσιο έργο του (Η Φιλοσοφία του Μαρξ), σημείο αναφοράς στις μαρξιστικές και μεταμαρξιστικές τάσεις. Μετά τη δεκαετία του ’80 εγκαινίασε ένα ιδιαίτερο φιλοσοφικό ερευνητικό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία καθώς επίσης στην Πολιτική και Ηθική Φιλοσοφία για την ισοελευθερία, την ιδιότητα του Πολίτη, τον ρατσισμό και εθνικισμό, τη Δημοκρατία, την Ευρώπη, τη βία και τον πόλεμο. Μετά το 2010, η έρευνα του κορυφώνεται και συγκεντρώνεται σε κορυφαία έργα όπως το La proposition de l’ egaliberte (2010), Violence et Civilite(2010), το Citoyen Sujet et autres essais d’ Αnthropologie Philosophique (2001).

Μιχάλης Μπαρτσίδης

Ο Μιχάλης Μπαρτσίδης σπούδασε Φιλοσοφία. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε στο έργο του Μπαλιμπάρ (Φιλοσοφία και Πολιτική στο έργο του Etienne Balibar), όπως επίσης το Μπαλιμπάρ Ε. (2005), Πολιτική και αλήθεια, /μτφρ. Μιχάλης Μπαρτσίδης και Τάσσος Μπέτζελος. Διδάσκει φιλοσοφία στο ΕΑΠ, δίδαξε στον Τομέα Φιλοσοφίας του ΑΠΘ καθώς και στα μεταπτυχιακά του Παντείου, του ΠΑΜΑΚ, κ.ά. Οι δημοσιεύσεις του και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο πεδίο της Πολιτικής Φιλοσοφίας και της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας (Spinoza, A.Smith, Kant, Merleau-Ponty, Marcuse, Foucault κλπ). Ο πυρήνας τους αφορά τις έννοιες της διατομικότητας και του εσωτερικού ορίου στο φιλοσοφικό πεδίο συγκρότησης της υποκειμενικότητας ειδικά στο Διατομικότητα, Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης, /μτφρ. Λουκία Μάνο, της ηθικής του χρέους «Subjects in Crisis: Indebtedness, Money, Life», Phàsis 3, 2015, της αξιοπρέπειας «Dignity as glocal civic virtue: Redefining democracy in the era of neoliberal governmentality», (με Fotini Tsibiridou ) in Crisis, Resistance, and Prospects: The Arab Revolutions and Beyond, Palgrave 2016.