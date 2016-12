Ταχύτατα προς εξαφάνιση οδεύει ο γατόπαρδος, το γρηγορότερο ζώο της ξηράς στον πλανήτη, με τον περιορισμό των βιοτόπων του και τη λαθροθηρία να ευθύνονται για τη μείωση του πληθυσμού του, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στην αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), περίπου 7.100 τσιτάχ παραμένουν σε συνθήκες ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο, εκ των οποίων το 99% στην Αφρική, και ο άνθρωπος είναι εκείνος που ευθύνεται κυρίως για την απώλεια του 91% του βιοτόπου τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα τσιτάχ έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την Ασία με ένα ποσοστό μικρότερο του 50% να έχει παραμείνει στο Ιράν.

«Αυτή η χρονική περίοδος είναι πραγματικά κρίσιμη για είδη σαν το τσιτάχ που έχουν ανάγκη αυτές τις μεγάλες περιοχές», δήλωσε η Σάρα Ντουράν, η επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης και ειδική στο τσιτάχ στη Ζωολογική Ένωση του Λονδίνου.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πέραν της απώλειας των βιοτόπων τους, η μείωση του αριθμού των τσιτάχ αποδίδεται και στο παράνομο εμπόριο των νεογνών τους, τη διακίνηση του δέρματός τους, τις επιθέσεις από χωρικούς και τη μείωση της λείας τους.

Η έκθεση προτείνει τον χαρακτηρισμό του τσιτάχ ως «απειλούμενου» είδους αντί του λιγότερο σοβαρού «ευάλωτου» είδους.

Στη Ζιμπάμπουε, ο πληθυσμός των τσιτάχ έχει μειωθεί από περίπου 1.500 που ήταν το 1999 σε περίπου 150-170, σύμφωνα με την οργάνωση Cheetah Conservation Project Zimbabwe.

Παρά την απώλεια των βιοτόπων τους ανά την ήπειρο, η περιοχή Μάρα στη νοτιοδυτική Κένυα και το Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι στην Τανζανία εξακολουθούν να προσφέρουν καταφύγιο στους γατόπαρδους, δήλωσε η Φέμκε Μπρέκχουις, η επικεφαλής του Mara Cheetah Project.

Πηγές: Γαλλικό Πρακτορείο, ΑΠΕ-ΜΠΕ