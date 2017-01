Πυρά εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, Δημοκρατικών – Ρεπουμπλικάνων, εξαπέλυσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την σύσταση ενός φακέλου με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που τον συνδέουν με τη Ρωσία. Σημείωσε δε ότι το έγγραφο αυτό αποκαλύφθηκε μάλλον από υπηρεσίες πληροφοριών.

Πρόκειται για εντελώς κατασκευασμένα γεγονότα από γλοιώδεις πολιτικούς μυστικούς πράκτορες, τόσο Δημοκρατικούς όσο και Ρεπουμπλικάνους. Πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις! Η Ρωσία λέει ότι τίποτε δεν υπάρχει, αναφέρει ο Τραμπ σε μια σειρά από αναρτήσεις του στο Twitter.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans – FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably…

Μάλλον δημοσιοποιήθηκε από μυστικές υπηρεσίες μολονότι γνώριζαν ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη και δεν θα υπάρξει ποτέ, σημειώνει. Δεσμεύεται επίσης ότι μέσα σε 90 ημέρες θα υπάρξει πλήρης αναφορά για το χάκινγκ .

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017