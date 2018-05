Ένα Μπόινγκ 737 της κουβανικής εταιρείας Cubana de aviacion συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Χοσέ Μαρτί της Αβάνας με 104 επιβάτες.

Η κρατική τηλεόραση και ιστότοποι ανέφεραν ότι το αεροπλάνο κατευθυνόταν ανατολικά για την πόλη του Ολγκίν και ότι συνετρίβη ανάμεσα στη νότια Αβάνα και την κοντινή πόλη τυ Σαντιάγκο ντε λας Βέγκας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του αεροσκάφους είναι ξένης υπηκοότητας.

Cuba plane crash: Boeing 737 crashes shortly after takeoff in Havana – 'High number dead'

Πυκνός καπνός υψώνεται από το σημείο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος.

Plane carrying 104 passengers crashes after take off in Havana, #Cuba.

