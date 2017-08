Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δύο διαφορετικές στάσεις λεωφορείων στη γαλλική πόλη. Μία γυναίκα νεκρή και ένας τραυματίας. Συνελήφθη ο οδηγός.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου έριξε το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο της περιοχής Croix-Rouge που βρίσκεται βόρεια της πόλης, τραυματίζοντας ένα άτομο.

#French army on scene where a car rammed into two buses, police have not revealed further information. #Marseille pic.twitter.com/ArHasq1mEi

