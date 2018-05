«Οι ΗΠΑ παραμένουν απόλυτα δεσμευμένες στο να διευκολύνουν την επίτευξη μιας σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόεσθεσε ότι «Οι ΗΠΑ θα είναι πάντα ένας σπουδαίος φίλος του Ισράηλ και σύμμαχος υπέρ της ελευθερίας και της ειρήνης».Με κομμένη την ανάσα η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί τη νέα αιματοχυσία στη Γάζα με αφορμή τα εγκαίνια της αμερικανικής πρεσβείας. Με την τελετή αυτή υλοποιείται μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής που έλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την αποδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας και την αγανάκτηση των Παλαιστινίων. Σαράντα τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, όπως ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

#URGENTE Los palestinos muertos en las protestas en la frontera entre Gaza e Israel por fuego israelí ascienden ya a 37, confirmó el Ministerio de Salud palestino, que elevó la cifra de heridos a más de 1.700. –@Efe_OMedio desde Gaza — Isaac J. Martín (@isaacjmartin) May 14, 2018

Ahead of the opening of the new U.S. Embassy in Jerusalem, there have been deadly protests on Israel's border with the Gaza Strip. The protests have turned deadly and the death toll is climbing quickly. https://t.co/7iAn7xc4wc pic.twitter.com/EW1swzsXs0 — CBS News (@CBSNews) May 14, 2018

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή εναντίον «πέντε τρομοκρατικών στόχων σε ένα στρατόπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης που ανήκει στη Χαμάς» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τις βίαιες ενέργειες της Χαμάς τις τελευταίες ώρες» διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Η παλαιστινιακή κυβέρνηση, που έχει έδρα τη Δυτική Όχθη, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι διέπραξε «μια τρομερή σφαγή» στη λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον 43 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της μεταφοράς της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής κυβέρνησης Γιούσουφ αλ-Μαχμούντ, ζήτησε σε ανακοίνωση «μια άμεση διεθνή επέμβαση προκειμένου να σταματήσει η τρομερή σφαγή που διαπράττουν στη Γάζα οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εναντίον του ηρωικού λαού μας».

Tens of thousands of Gaza protesters descended on the border with Israel, touching off deadly clashes with Israeli troops https://t.co/XRmoJhx6y0 pic.twitter.com/9oxlELjT6f — Bloomberg (@business) May 14, 2018

Δυσανάλογη χρήση βίας καταγγέλλει ο ΟΗΕ

Μια επιτροπή του ΟΗΕ για τον αγώνα κατά του ρατσισμού κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να πάψει «αμέσως» να προβαίνει σε «δυσανάλογη» χρήση βίας κατά των παλαιστίνιων διαδηλωτών στη Γάζα.

Με γραπτή δήλωση, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των ρατσιστικών διακρίσεων καλεί το Ισραήλ «να βάλει αμέσως τέλος στη δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον των παλαιστίνιων διαδηλωτών, να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει νέα θύματα και να εγγυηθεί ότι οι τραυματίες Παλαιστίνιοι θα έχουν γρήγορη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις ιατρικές φροντίδες«.

‘Terrible massacre’: Israel kills 41, injures 1,700 Gaza protesters as US embassy opens in Jerusalemhttps://t.co/jJMQCyByxd #Nakba70 pic.twitter.com/AZZP89QuYk — RT (@RT_com) May 14, 2018

Οι 18 ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες της επιτροπής αυτής, η οποία εξαρτάται από την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, υπογραμμίζουν ότι τους «ανησυχεί σοβαρά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν δεν φαίνονταν να αποτελούν επικείμενη απειλή τη στιγμή που πυροβολήθηκαν».

Η «Πορεία της Επιστροφής» πνίγηκε στο αίμα

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι της λωρίδας της Γάζας, παλαιστινιακού εδάφους στριμωγμένου ανάμεσα στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο, συγκεντρώνονται από τις 30 Μαρτίου κοντά στα σύνορα για την «Πορεία της Επιστροφής», διεκδικώντας το δικαίωμα των Παλαιστινίων να επιστρέψουν στα εδάφη από τα οποία εκδιώχθηκαν ή διέφυγαν κατά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Από τις 30 Μαρτίου μέχρι και σήμερα μέχρι στιγμής, 82 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πυρά.

Η χρήση πραγματικών σφαιρών από τον ισραηλινό στρατό βρίσκεται στο κέντρο των ανησυχιών της διεθνούς κοινότητας και των οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει πως δεν χρησιμοποιεί πραγματικές σφαίρες παρά μόνο ως ύστατη λυση και το Ισραήλ κατηγορεί το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας και εναντίον του οποίου έχει κάνει τρεις πολέμους, ότι χρησιμοποιεί τους διαδηλωτές ως εργαλεία για να του επιτεθεί.

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και ΜΚΟ έχουν ζητήσει τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών, ιδέα που απορρίπτεται από το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ, μεγάλος σύμμαχος του Ισραήλ, μπλόκαραν τα διαβήματα στον ΟΗΕ προς αυτή την κατεύθυνση.

Israel is also using drones to drop vast amount of tear gas on protesters in #Gaza today pic.twitter.com/ckep03gFmd — Patrick Galey (@patrickgaley) May 14, 2018

Η Επιτροπή του ΟΗΕ εκφράζει την «ανησυχία» της για το γεγονός ότι, αν και το Ισραήλ ανακοίνωσε δημόσια τη διεξαγωγή έρευνας για τα γεγονότα αυτά στη Γάζα, «δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη καμιά ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα».

Τραμπ: Μεγάλη μέρα για το Ισραήλ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα ως «μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ» τη μεταφορά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

Σε εξέλιξη η τελετή των εγκαινίων

Οι ΗΠΑ άνοιξαν επίσημα σήμερα την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή των εγκαινίων, παρουσία εκατοντάδων Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων.

«Σήμερα ανοίγουμε την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ» δήλωσε ο Ντέιβιντ Φρίντμαν μόλις ξεκίνησε η τελετή.

Η σημερινή τελετή συμπίπτει με τη φονικότερη ημέρα της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης από το 2014.

Officials in Gaza say Israel’s military has killed at least 37 Palestinian demonstrators this morning. @HollyMAWilliams is in Gaza City tracking the protests https://t.co/6XmsnQbJd6 pic.twitter.com/UzAGWBnYZC — CBS News (@CBSNews) May 14, 2018

Στην ομιλία του ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ επαίνεσε το «όραμα» του Αμερικανού προέδρου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε στην τελετή εγκαινίων, διαβεβαίωσε ότι «οι ΗΠΑ είναι απόλυτα δεσμευμένες στην ειρήνη».

Big day for Israel. Congratulations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

«Οι ΗΠΑ παραμένουν απόλυτα δεσμευμένες στο να διευκολύνουν την επίτευξη μιας σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόεσθεσε ότι «Οι ΗΠΑ θα είναι πάντα ένας σπουδαίος φίλος του Ισράηλ και σύμμαχος υπέρ της ελευθερίας και της ειρήνης».

US Ambassador to Israel praises Trump's "vision," "courage" and "moral clarity" as the US unveiled the new embassy in Jerusalem. At least 41 Palestinians have been killed in clashes at fence separating Gaza and Israel, Palestinian Ministry of Health says https://t.co/F208efcZSQ pic.twitter.com/ApxSvWgv7J — CNN International (@cnni) May 14, 2018

Νετανιάχου: Σας ευχαριστούμε κύριε Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε μια «ιστορική ημέρα» ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το «θάρρος» του να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «έγραψε ιστορία», είπε ο Νετανιάχου κατά την τελετή των εγκαινίων της πρεσβείας. «Τι λαμπρή ημέρα. Αυτή η ημέρα θα χαραχτεί στην εθνική μνήμη μας για πολλές γενιές», πρόσθεσε.

«Βρισκόμαστε στην Ιερουσαλήμ και είμαστε εδώ για να μείνουμε«, τόνισε.

«Σας ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ που είχατε το θάρρος να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας» συνέχισε, ενώ ολοκλήρωσε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας την Ιερουσαλήμ «αιώνια, αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ«.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο επανέλαβε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη «στη συνολική και βιώσιμη ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων», με την ευκαιρία των εγκαινίων της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Αντιδράσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα όλες τις πλευρές να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» μετά τις συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ, στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα εγκαίνια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ. «Δεκάδες Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που είναι σε εξέλιξη κοντά στο φράχτη (ασφαλείας) της Γάζας. Ζητούμε από όλες τις πλευρές να ενεργήσουμε με τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθούν και άλλες απώλειες ανθρώπινων ζωών» τόνισε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε σήμερα την «αποτρόπαια παραβίαση» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου» στη Γάζα.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα με σθένος τη στοχοθέτηση από το Ισραήλ, όπως καταγγέλλει, Παλαιστίνων αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στα σύνορα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η Αίγυπτος απορρίπτει τη χρήση βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλώσεων όπου διεκδικούνται νόμιμα και δίκαια δικαιώματα και προειδοποιεί για τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της επικίνδυνης κλιμάκωσης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Η δολοφονική επίθεση που έχει εξαπολύσει ο ισραηλινός στρατός κατά Παλαιστίνιων διαδηλωτών, ενόψει της μεταφοράς της πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, προκαλεί αποτροπιασμό» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνει ότι «η διεθνής κοινότητα οφείλει να καταδικάσει απερίφραστα τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού, που έχουν ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες» και πως «ο ΟΗΕ και η ΕΕ, καθώς και ο Αραβικός Σύνδεσμος καλούνται να αναλάβουν άμεσα διεθνή πρωτοβουλία ειρήνευσης».

«Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ και ειρηνική συνύπαρξη των 2 κρατών» υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει, «η ειρήνευση και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι ο μόνος δρόμος για την αρμονική συνύπαρξη των λαών της Μέσης Ανατολής».

