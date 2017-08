Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον περαστικών σε κεντρική πλατεία της πόλης Τούρκου στην Φινλανδία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο της πόλης στο πρακτορείο ειδήσεων STT, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν. Το AP ανεβάζει τους νεκρούς στους 2. Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως πυροβόλησε τον δράστη στα πόδια και πως έχει συλληφθεί. Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Μετά το περιστατικό ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας.

Η αστυνομία ενημέρωσε για το συμβάν με ανάρτησή της στο Twitter, προσθέτοντας πως έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη και άλλων πιθανών υπόπτων. Έρευνες γίνονται σε διερχόμενα λεωφορεία και τρένα.

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee

