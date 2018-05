«Ο αμερικανός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν να κάνει κάποια «βλακώδη και απερίσκεπτη» ενέργεια δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ματαίωση της Συνόδου κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, προγραμματισμένης για την 12η Ιουνίου στη Σιγκαπούρη. Στη σχετική επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, κατήγγειλε την «οργή» και την «εχθρότητα» του βορειοκορεατικού καθεστώτος, αιτιολογώντας την ματαίωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε πάντως, ότι παρά την εκστρατεία μέγιστης πίεσης ενάντια στην Πιονγκιανγκ, είναι πιθανό η Σύνοδος να πραγματοποιηθεί σε κάποια μετέπειτα ημερομηνία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων ενάντια στην Πιονγκιάνγκ, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα ενθαρρύνουν και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο.

Στην επιστολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογραμμίζει ότι «για το καλό των δύο πλευρών, όμως εις βάρος του υπόλοιπου κόσμου», η Σύνοδος της Σιγκαπούρης δεν θα διεξαχθεί, ενώ τονίζεται η «ισχύς» του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

This is Trump's letter to Kim cancelling summit pic.twitter.com/bJo7t0F8xo

— Capitol Report (@capitolreport) May 24, 2018