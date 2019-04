Τη μείωση της φορολογίας, την αύξηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας, πρόταξε ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στους Financial Times ως τον βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής, η οποία θα εδραιώσει την ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο και θα θωρακίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα έσοδα.

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ελληνική οικονομία, τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το Brexit ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση των ευρωσκεπτικιστικών και δεξιών λαϊκιστικών κινημάτων ανά την ήπειρο.

«Στόχος η συμφωνία για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% εως το 2022»

Η Ελλάδα ανακάλυψε μέσα από μία σκληρή εμπειρία ότι το συμφέρον της είναι να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Στο οικονομικό πεδίο, διαβεβαιώνει ότι αυτές για πρωτογενή πλεονάσματα θα τηρηθούν.

