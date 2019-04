‘Eνοπλος εισέβαλε σε συναγωγή στο Σαν Ντιέγκο τη στιγμή που ήταν γεμάτη από πιστούς που είχαν προσέλθει στη σύναξη για το Εβραϊκό Πάσχα και άνοιξε πυρ με ένα οπλοπολυβόλο, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας τρεις ακόμη σε ένα έγκλημα μίσους, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο φερόμενος δράστης της επίθεσης του Σαββάτου στη συναγωγή στο Σαν Ντιέγκο είναι ο 19χρονος Τζον Έρνεστ, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και φέρεται να είναι και ο συντάκτης ενός «μανιφέστου» στο οποίο ο ίδιος διατείνεται ότι επιχείρησε να βάλει φωτιά σε ένα γειτονικό τέμενος πριν από ένα μήνα, δηλώνοντας ότι άντλησε έμπνευση από τον λευκό εθνικιστή, δράστη της σφαγής σε δύο τεμένη στην Νέα Ζηλανδία.

Ο 19χρονος διέφυγε από το σημείο με αυτοκίνητο και συνελήφθη λίγο αργότερα όταν παραδόθηκε χωρίς να προβάλει αντίσταση στην αστυνομία, τόνισαν οι αρχές σε συνέντευξη τύπου.

Το αιματηρό περιστατικό στη συναγωγή Σαμπάντ στην πόλη Πόγουεϊ, περίπου 37χλμ βόρεια από το κέντρο του Σαν Ντιέγκο, σημειώνεται έξι μήνες μετά την ημέρα που ένας ένοπλος εφόρμησε σε συναγωγή στο Πίτσμπεργκ, στην Πενσιλβάνια και φωνάζοντας «Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν» άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 11 ανθρώπους.

Ο σερίφης της κομητείας του Σαν Ντιέγκο, o Μπιλ Γκορ τόνισε ότι η αστυνομία και το FBI ερευνούν την «πιθανή εμπλοκή» του Έρνεστ σε ένα εμπρησμό της 24ης Μαρτίου του Ισλαμικού Κέντρου στο Εσκοντίντο, μια πόλη 24χλμ βόρεια από τη συναγωγή που συνέβη η χθεσινή επίθεση. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τον εμπρησμό αυτό.

Ωστόσο ο Έρνεστ είχε «λευκό ποινικό μητρώο», τονίζοντας ότι διεξάγονται έρευνες για πιθανό έγκλημα μίσους.

Ένα ασυνάρτητο, μακροσκελές κείμενο με βίαιες αντισημιτικές και αντιμουσουλμανικές απόψεις, ο συντάκτης του οποίου φέρει το όνομα Τζον Έρνεστ, βρέθηκε αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο αποθήκευσης κειμένων Pastebin και στον ιστότοπο αποθήκευσης αρχείων Mediafire.

Ο Τραμπ καταδικάζει τον «αντισημιτισμό» και το «μίσος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τον «αντισημιτισμό» και το «μίσος» έπειτα από την επίθεση ενόπλου σε συναγωγή στο Σαν Ντιέγκο που είχε αποτέλεσμα έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

«Απόψε, η καρδιά της Αμερικής είναι με τα θύματα αυτής της φρικτής ένοπλης επίθεσης σε μια συναγωγή (…) Ολόκληρο το έθνος μας πενθεί και προσεύχεται για τους τραυματίες και στέκεται αλληλέγγυο στην εβραϊκή κοινότητα. Καταδικάζουμε έντονα τον αντισημιτισμό και το μίσος που πρέπει να ηττηθούν», δήλωσε σε μια δημόσια συνάντηση στο Γκριν Μπέι στο Ουισκόνσιν.

Η επίθεση συνέβη λίγο πριν τις 11:30 το πρωί, τοπική ώρα, στο Πόγουεϊ, ένα προάστιο περίπου 50.000 κατοίκων, όταν ο φερόμενος δράστης μπήκε στην συναγωγή και άρχισε να πυροβολεί με ένα οπλοπολυβόλο τύπου AR-15, σύμφωνα με τον σερίφη. Το όπλο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες ένοπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 100 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στη συναγωγή καθώς επρόκειτο να τελεστεί μια ακολουθία για το Εβραϊκό Πάσχα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο του Σαν Ντιέγκο KGTV μετέδωσε πως ο ραβίνος της συναγωγής ήταν ανάμεσα σε εκείνους που δέχθηκαν πυροβολισμούς.

