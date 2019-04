Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Χουάν Γκουαϊδό δήλωσε πως άρχισε την «τελική φάση» του σχεδίου του να εκδιώξει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, καλώντας τους Βενεζουελάνους και τον στρατό να τον υποστηρίξουν για να θέσει τέρμα στην «υφαρπαγή της εξουσίας» από τον Μαδούρο.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε τον Γκουαϊδό να στέκεται κοντά στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα στο Καράκας εν μέσω μια ομάδας ανδρών που φορούσαν στρατιωτικές στολές.

