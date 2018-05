Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι θα στείλει στον Άρη ένα μικρό αυτόνομο ελικόπτερο, το Mars Helicopter, το πρώτο που θα πετάξει ποτέ σε άλλο πλανήτη. Το ελικοπτεράκι θα συνοδεύσει το ρόβερ που θα σταλεί στον γειτονικό πλανήτη με την αποστολή Mars 2020, η οποία προγραμματίζεται να εκτοξευθεί τον Ιούλιο του 2020 και να φθάσει στον Άρη το Φεβρουάριο του 2021.

Με την αποστολή του ελικοπτέρου, η NASA θέλει να δοκιμάσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα πτήσης στον «κόκκινο» πλανήτη οχημάτων βαρύτερων από τον αέρα.

«Η NASA έχει μια υπερήφανη ιστορία από πρωτιές. Η ιδέα ενός ελικοπτέρου να πετά στους ουρανούς ενός άλλου πλανήτη είναι συναρπαστική», δήλωσε ο νέος επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας Τζιμ Μπριντενστάιν.

«Εκατόν δεκαεπτά χρόνια αφότου οι αδελφοί Ράιτ απέδειξαν ότι είναι δυνατή η σταθερή και ελεγχόμενη πτήση εδώ στη Γη, μια άλλη ομάδα αμερικανών πρωτοπόρων μπορεί να αποδείξει ότι το ίδιο είναι εφικτό σε ένα άλλο κόσμο», δήλωσε ο επικεφαλής της επιστημονικής διεύθυνσης της NASA Τόμας Ζερμπούχεν.

This week, we announced we'll send a helicopter to Mars, showcased how technology enables exploration, and so much more. Take a look at the stories happening This Week at NASA: https://t.co/KMf33GzDwZ pic.twitter.com/a4aJkzVHF8

— NASA (@NASA) May 12, 2018