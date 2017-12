Αναίμακτα έληξε η ομηρία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας αφού ο ένοπλος άνδρας, που είχε κλειστεί μέσα σ’ ένα ταχυδρομείο της ουκρανικής πόλης, κρατώντας όμηρους 11 άτομα παραδόθηκε στις αρχές.

Νωρίτερα, είχε απελευθερώσει τρεις γυναίκες και τα παιδιά.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο ανακοίνωσε μέσω του Twitter την λήξη του συναγερμού και ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας «για την καλή δουλειά τους».

Ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας Σέρχι Κνιάζιεφ επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους ομήρους δεν έχει τραυματιστεί.

Ο δράστης κρατούσε εννέα ομήρους και δύο παιδιά, μέσα στο ταχυδρομείο. Υποστήριζε ότι ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά και απειλούσε ότι θα τα πυροδοτήσει. Λίγο αργότερα ωστόσο άφησε ελεύθερα τα δύο παιδιά και τρεις γυναίκες ομήρους.

Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Δεν είχε διατυπώσει αιτήματα, εξέφραζε όμως τη δυσαρέσκειά του γιατί στην πρόσφατη ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ των ουκρανικών αρχών και των αυτονομιστών της ανατολικής Ουκρανίας δεν απελευθερώθηκαν περισσότεροι κρατούμενοι.

Η Ουκρανία και οι αυτονομιστές αντάλλαξαν την Τετάρτη εκατοντάδες κρατουμένους. Ήταν η μεγαλύτερη τέτοια ανταλλαγή αφότου ξέσπασε η σύγκρουση στην ανατολική περιφέρεια του Ντονμπάς, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους

Hostage situation at Ukrposhta branch in Kharkiv. Police on the site https://t.co/04tHql0yIO

— Orhan Turan (@turanorhan) December 30, 2017