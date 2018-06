Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι προχωρούν στην επιβολή δασμών στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα, από Ε.Ε., Καναδά και Μεξικό προκαλώντας εμπορικό πόλεμο, ενώ σε επιβολή δασμών, σε αμερικανικά προϊόντα, προχωρούν ο Καναδάς και το Μεξικό. Η Ευρωπαϊκή Ενωση «δεν βρίσκεται σε πόλεμο με κανέναν», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι, τονίζοντας ωστόσο ότι η ΕΕ θα υπερασπισθεί τα συμφέροντά της απέναντι στην εμπορική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

FAIR TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2018

«Δίκαιο εμπόριο» έγραψε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

EU, Canada and Mexico vow to retaliate over Trump’s stinging steel and aluminum tariffs, due to take effect in the coming hours https://t.co/fyEQNheAps pic.twitter.com/7NKcmhCf64 — AFP news agency (@AFP) June 1, 2018

Η Ευρωπαϊκή Ενωση «δεν βρίσκεται σε πόλεμο με κανέναν», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι, τονίζοντας ωστόσο ότι η ΕΕ θα υπερασπισθεί τα συμφέροντά της απέναντι στην εμπορική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κατ΄αρχάς, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν βρίσκεται σε πόλεμο με κανέναν. Δεν το θέλουμε… Και τούτου δοθέντος, η ΕΕ υπερασπίζεται σαφώς τα συμφέροντά της», προειδοποίησε η Φεντερίκα Μογκερίνι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι στις Βρυξέλλες.

«Οπως ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η ΕΕ θα προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σήμερα και θα επιβάλει επιπλέον δασμούς σε ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ», υπενθύμισε ο Μογκερίνι. «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ο πλησιέστερος σύμμαχος και φίλος… Αλλά η ΕΕ θα υπερασπισθεί τα συμφέροντά της και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι τα μέτρα μας θα είναι λελογισμένα, αναλογικά και απολύτως σύμφωνα με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ», συνέχισε.

Εχοντας στο πλευρό της τον Γουάνγκ Γι, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε ότι ελπίζει πως «η Κίνα θα εργασθεί προς αυτήν την κατεύθυνση ενεργητικά και αποφασιστικά, διότι συμφωνούμε ότι ο ΠΟΕ είναι και παραμένει η καρδιά των κανόνων του διεθνούς συστήματος εμπορίου».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας εξήγησε ότι «σε ό,τι έχει σχέση με τις εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, η θέση του Πεκίνου είναι όχι μόνο η διαφύλαξη των κινεζικών συμφερόντων, αλλά και ο σεβασμός των διεθνών κανόνων και του διεθνούς συστήματος ελευθέρου εμπορίου. «Τηρούμε πάντα τον λόγο μας και περιμένουμε από τους εταίρους μας να κάνουν το ίδιο», είπε.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπερ Ρος αναμένεται αύριο στο Πεκίνο για συνομιλίες.

Όλοι χάνουν από έναν παρατεταμένο εμπορικό πόλεμο, τονίζει το ΔΝΤ, στον απόηχο της επιβολής δασμών. Το ΔΝΤ χαρακτηρίζει μάλιστα, λυπηρό το γεγονός ότι «οι εμπορικές εντάσεις αυξάνονται σε μια εποχή που η παγκόσμια ανάκαμψη υποστηρίζεται από το εμπόριο».

Η διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, κατήγγειλε «την αμφισβήτηση του τρόπου που λειτουργεί ο κόσμος» εδώ και δεκαετίες στη βάση «της αρχής της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας». «Σε τελική ανάλυση, αν διαταραχθεί το διεθνές εμπόριο, αν το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των οικονομικών παραγόντων μειωθεί σημαντικά, αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο είναι οι φτωχότεροι», προειδοποίησε. Όπως εξήγησε, οι πιο φτωχοί είναι εκείνοι που αγοράζουν καταναλωτικά είδη σε χαμηλές τιμές.

“This is a bad day for world trade,” EU President Jean-Claude Juncker says in response to President Trump’s new tariffs on aluminum and steel. The EU says it will retaliate with measures expected to affect roughly $7.5 billion worth of US exports. https://t.co/1ygp33MJij pic.twitter.com/IVKSNgYF9i — CNN International (@cnni) May 31, 2018

Ενθαρρύνουμε τις χώρες να εργαστούν εποικοδομητικά μαζί για να μειώσουν τους εμπορικούς φραγμούς και να επιλύσουν τις διαφωνίες χωρίς να καταφύγουν σε έκτακτα μέτρα», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις.

Trump is starting a global trade war — The EU has responded to new US tariffs with tariffs on roughly $7.5 billion worth of US exports https://t.co/ZK53kVK6W4 pic.twitter.com/kNPULprWLs — CNNMoney (@CNNMoney) May 31, 2018

Οι δασμοί είναι «παράνομοι» απαντούν Παρίσι και Βερολίνο.

Από το Βερολίνο η γερμανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι η απάντηση στο «Πρώτα η Αμερική» θα είναι «Η Ευρώπη ενωμένη».

EU to retaliate against US for Trump tariffs https://t.co/unwxBYgcmM pic.twitter.com/qAR1lrwuRO — The Hill (@thehill) June 1, 2018

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν ότι η απόφαση που πήρε ο Αμερικανός πρόεδρος να επιβάλλει δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγουν οι ΗΠΑ από την ΕΕ είναι «παράνομη», «λαθεμένη» και ότι η Ε.Ε. θα ανταποδώσει «με τρόπο σθεναρό και αναλογικό», γνωστοποίησε το Ελιζέ.

The EU plans to strike back against Trump's tariffs with levies on consumer, agricultural and steel products in key Republican states https://t.co/CyxxS7d4fn pic.twitter.com/mHzVJ6v204 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 31, 2018

Η Γαλλία δεν έχει καμιά πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ «υπό την πίεση» της επιβολής δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ. «Θα αρνηθούμε να διαπραγματευθούμε υπό πίεση. Συνάντησα σήμερα το πρωί τον (υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ) Ουίλμπουρ Ρος και του είπα καθαρά ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αποδεχθούν ποτέ να διαπραγματευθούν υπό πίεση», είπε ο Λεμέρ σε δημοσιογράφους.

EU ripostes as Trump kicks off transatlantic trade war https://t.co/LvSYzkqFmU pic.twitter.com/nWIitL3U6n — FRANCE 24 English (@France24_en) June 1, 2018

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε την ανησυχία της «για την κλιμάκωση που θα βλάψει όλο τον κόσμο».

Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο που εισάγουν από τον Καναδά, τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Μεξικό αντίκειται προς το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς την Πέμπτη. «Αυτή δεν είναι μια καλή ημέρα για τις διατλαντικές σχέσεις», έκρινε ο Σολτς. «Αυτή η μονομερής απόφαση είναι λαθεμένη και κατά την άποψή μου παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», συνέχισε ο Σολτς, τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει το Βερολίνο στην τήρηση ενός συστήματος βασισμένου σε κανόνες ως προς τις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές.

"Now is the time to get tough with Trump," says @JamesCrisp6 as the US confirms metal import tariffs for the EU, Mexico and Canada pic.twitter.com/0TQ07XAxK8 — The Telegraph (@Telegraph) May 31, 2018

«Οι ΗΠΑ δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή από το να προσφύγουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και να επιβάλλουμε επιπλέον δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν- Κλοντ Γιουνκέρ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ότι οι δασμοί των ΗΠΑ είναι «απολύτως απαράδεκτοι».

Η G7 έχει στόχο να διαπραγματευθεί τρόπους «να γίνουν επενδύσεις στην οικονομική ανάπτυξη που ωφελεί όλο τον κόσμο» και «δυστυχώς θα πρέπει να συζητήσουμε για τους δασμούς», σχολίασε ο Μπιλ Μορνό, Καναδός υπουργός Οικονομικών.

Η επιβολή δασμών θα βλάψει την αμερικανική οικονομία, προειδοποιεί ο Οίκος Moody`s.

The EU, Canada and Mexico are threatening retaliation after the Trump administration announced new tariffs.https://t.co/VnermmKxDS — NPR (@NPR) May 31, 2018

Στο μεταξύ, ο Καναδάς επέβαλλε δασμούς ύψους 16,6 δισ. δολαρίων Καναδά, σε αμερικανικά προϊόντα, ενώ στην επιβολή δασμών προχωρά και το Μεξικό. Το Μεξικό ανακοίνωσε «αντίστοιχα μέτρα σε διάφορα προϊόντα», μεταξύ των οποίων φρούτα και τυριά.

Στο κόκκινο η Γουόλ Στριτ

Εξαιτίας της έντασης που προκάλεσε η ανακοίνωση περί επιβολής δασμών, το χρηματιστήριο στη Γουόλ Στριτ έκλεισε με πτώση. Ο δείκτης της βιομηχανίας Dow Jones έκλεισε με πτώση 251,94 μονάδων (-1,02%), στις 24.415,84 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν οι εταιρείες του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 20,34 μονάδων (-0,27%), στις 7.442,12 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, που θεωρείται ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,74 μονάδων (-0,69%), στις 2.705,27 μονάδες.

