Σημαντικό βήμα για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο, χαρακτηρίζεται απ’ όλες τις πλευρές η τεχνική συμφωνία για την 4η αξιολόγηση που επιτεύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Οπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, το ένα κομμάτι του παζλ έχει πάρει τον δρόμο του και στο Eurogroup της Πέμπτης, όπου θα επικυρωθεί η συμφωνία, θα υπάρξουν επιπλέον στοιχεία για τις συζητήσεις σχετικά με τη διευθέτηση του χρέους, ενώ στις 21 Ιουνίου θα συζητηθεί και η μεταμνημονιακή εποπτεία. «Θεωρούμε ότι τα ζητήματα-αγκάθια λύθηκαν με έναν τρόπο ικανοποιητικό για την ελληνική πλευρά», πρόσθεσε ο κ.Τσακαλώτος, ενώ για τον ΕΝΦΙΑ ανέφερε πως ο φετινός φόρος θα υπολογιστεί με τις νέες αντικειμενικές τιμές. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα προαπαιτούμενα θα ενσωματωθούν στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί αρχές Ιουνίου στη Βουλή.

Καλά νέα χαρακτήρισε την τεχνική συμφωνία ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο.

«Καλά νέα για την Αθήνα. Η Ελλαδα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συμφώνησαν στο πακέτο των μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης. Ένα βήμα πιο κοντα σε μια επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM. Αναμένω τις συζητήσεις στο Eurogroup της Πέμπτης», έγραψε ο Μ. Σεντένο στο μήνυμά του στο Twitter.

Good news f/ #Athens . #Greece & the European institutions @ESM_Press , @EU_Commission & @ecb agreed the package of reforms to complete the 4th/final review. One step closer to a successful ESM program conclusion. Looking forward to our discussions in the #Eurogroup on Thursday pic.twitter.com/NZO3XYQDSk

Εξαιρετικά νέα από την Αθήνα, έγραψε στο twitter του, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Excellent news from #Athens tonight. A staff level agreement reached with Greek authorities on reforms for the successful completion of the 4th review. #Eurogroup to discuss it on 24 May. Good signal with a view of preparing #Greece’s return to markets: https://t.co/yDDHo1XrAn pic.twitter.com/SYe8j9fdv3

