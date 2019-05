Ένα αεροσκάφος Boeing 737 με 143 επιβαίνοντες ξέφυγε χθες Παρασκευή από τον διάδρομο προσγείωσης του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και κατέληξε στον ποταμό Σεντ Τζονς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 21 άνθρωποι.

A Boeing 737 plane arriving from Cuba crashed into a river near Jacksonville, Florida. There were no casualties. https://t.co/SjHFWPYMbo — Bloomberg (@business) May 4, 2019

Το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ ανακοίνωσε στο Twitter ότι οι 21 τραυματίες διακομιστήκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

21 adults transported to local hospitals by @JFRDJAX. All listed in good condition, no critical injuries. Over 80 @JFRDJAX members responded. AMAZING response and work @JFRD! #Teamwork https://t.co/WKdlygail4 — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737-800 που είχε αναχωρήσει από την αμερικανική στρατιωτική βάση του Γκουαντάναμο στην Κούβα με 136 επιβάτες και επτά μέλη πλήρωμα, κατάληξε στον ποταμό Σεντ Τζονς που βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης του στρατιωτικού αεροδρομίου του Τζάκσονβιλ περίπου στις 21:40 (τοπική ώρα), δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Το αεροπλάνο δεν έχει βυθιστεί. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά», τόνισε το γραφείο του σερίφη σε ανάρτησή του στο Twitter, η οποία συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες που δείχνουν το αεροπλάνο, που φέρει το λογότυπο της εταιρείας Miami Air International, να βρίσκεται σε αβαθή νερά αλώβητο

Ο δήμαρχος του Τζάκσονβιλ Λένι Κάρι επεσήμανε στον λογαριασμό του στο Τwitter ότι όλοι οι επιβαίνοντες «είναι ζωντανοί» και πρόσθεσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστεί η διαρροή καυσίμων στον ποταμό.

Σε άλλη του ανάρτηση ο Καρι σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά για να του προσφέρει βοήθεια.

6. @realDonaldTrump White House called to help as the situation was developing. — Lenny Curry (@lennycurry) May 4, 2019

Η Miami Air International είναι μια ιδιωτική εταιρεία την οποία χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός για να πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα δύο δρομολόγια από το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Τζάκσονβιλ και την αμερικανική βάση του Γκουαντάναμο στην Κούβα.

Το δρομολόγιο αυτό συνήθως χρησιμοποιούν μέλη του στρατού, οι οικογένειές τους, αλλά και εργολάβοι και άλλοι πολίτες που ταξιδεύουν από τις ΗΠΑ στη βάση του Γκουαντάναμο. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσοι από τους επιβάτες του εν λόγω Boeing ήταν πολίτες και πόσοι στρατιωτικοί.

