Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος άνοιξε πυρ το πρωί της Παρασκευής στο Λύκειο του Σάντε Φε, στην κομητεία Γκάλβεστον, στο Τέξας, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο CBS News. Για οχτώ έως δέκα νεκρούς έκανε λόγο ο Εντ Γκονζάλεζ, σερίφης της κομητείας του Χάρις, η οποία έστειλε ενισχύσεις στην κομητεία του Γκάλβεστον. Στην πλειονότητά τους είναι μαθητές. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας μαθητής του σχολείου έχει συλληφθεί και κρατείται. Οι αστυνομικές αρχές της κομητείας Χάρις διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς στον χώρο του Λυκείου. Οι αστυνομικές αρχές της κομητείας Χάρις εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στον χώρο και περιμετρικά του Λυκείου της Σάντα Φε.

«Πιθανοί εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν στο σχολείο και γύρω από αυτό. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για την εξουδετέρωσή τους» ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter η σχολική περιφέρεια.

#UPDATE There have been explosive devices found in the high school and surrounding areas adjacent to the high school. Because of the threat of explosive items, community members should be on the look-out for suspicious packages and anything that looks out of place.

