Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος άνοιξε πυρ το πρωί της Παρασκευής στο Λύκειο του Σάντε Φε στο Τέξας, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο CBS News. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό πυροβολισμών τις τελευταίες επτά μέρες και το 22ο από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ.



«Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τέξας. Οι πρώτες αναφορές δεν δείχνουν καλές. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους» έγραψε στο twitter o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!

Ένας ύποπτος που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς στο σχολείο συνελήφθη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βοηθός διευθυντή του σχολείου Κρις Ρίτσαρτνσον.

Ένα δεύτερο άτομο έχει συλληφθεί, ενώ ένας τραυματίας αστυνομικός δέχεται τις πρώτες βοήθειες, ανέφερε στο twitter ο Σερίφης της επαρχίας Χάρις Εντ Γκονζάλεζ.

One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown.

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 18, 2018