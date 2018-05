Τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί και 10 οι τραυματίες από την επίθεση με πυροβολισμούς που εξαπέλυσε ένας μαθητής στο λύκειο της πόλης Σάντα Φε, στο Τέξας, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ. Στην πλειονότητά τους είναι μαθητές. Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι. Ο ένας από τους δύο ανθρώπους που κρατούνται ως ύποπτοι για την επίθεση αναγνωρίστηκε από αξιωματούχο της αστυνομίας ως ο Δημήτρης Παγουρτζής, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο αξιωματούχος μίλησε στο Associated Press με την προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε την ανωνυμία του. Επισήμως, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του υπόπτου.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο twitter o σερίφης της επαρχίας Χάρις Εντ Γκονζάλεζ ανέφερε ότι πέρα από τους δύο συλληφθέντες, ένας τραυματίας αστυνομικός δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, με την σοβαρότητα των τραυματισμών του να είναι άγνωστη.

One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown.

Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές της κομητείας Χάρις εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στον χώρο και περιμετρικά του Λυκείου της Σάντα Φε.

«Πιθανοί εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν στο σχολείο και γύρω από αυτό. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για την εξουδετέρωσή τους» ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter η σχολική περιφέρεια.

#UPDATE There have been explosive devices found in the high school and surrounding areas adjacent to the high school. Because of the threat of explosive items, community members should be on the look-out for suspicious packages and anything that looks out of place.

