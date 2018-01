Ο εισαγγελέας του ισραηλινού στρτοδικείου του Οφερ απήγγειλε δώδεκα κατηγορίες κατά της Άχεντ ταμίμι, της 16χρονης Παλαιστίνιας που εμφανίζεται σε βίντεο που έγινε viral να χτυπά ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σύμφωνα με την συνήγορό της.

Torture couldn’t happen to a Jewish child – 16 year old Ahed Tamimi’s Detention is Extended by Israel's Military Court

Labour’s Zionist Apologists Ellman, Newmark and Ryan keep silent as the ‘only democracy in the Middle East’ incarcerates children

https://t.co/hMSJQ0b3Co pic.twitter.com/tZC87Aio10 — Tony Greenstein (@TonyGreenstein) December 26, 2017

Οι κατηγορίες αφορούν το περιστατικό της 15ης Δεκεμβρίου κοντά στη Ραμάλα και πέντε ακόμη περιστατικά στα οποία η Άχεντ Ταμίμι ενεπλάκη τον περασμένο χρόνο, εξήγησε στους δημοσιογράφους η Γκάμπι Λάσκι.

Στο βίντεο που ελήφθη από κινητό τηλέφωνο στις 15 Δεκεμβρίου εμφανίζεται η Νουρ Ταμίμι, 20 ετών, να πλησιάζει μαζί με την ξαδέλφη της Άχεντ Ταμίμι, 16 ετών, δύο ισραηλινούς στρατιώτες και στη συνέχεια να τους κλωτσούν, γρονθοκοπούν και χαστουκίζουν στο χωριό του Νάμπι Σάλεχ.

Οι δύο στρατιώτες βρίσκονταν στην αυλή σπιτιού για να εμποδίσουν τους Παλαιστίνιους να πετούν πέτρες εναντίον Ισραηλινών που βρίσκονταν εκεί κοντά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο στρατοδικείο του Οφερ της Δυτικής Οχθης.

Η οικογένεια της Άχεντ Ταμίμι δηλώνει ότι το περιστατικό συνέβη στην αυλή του δικού της σπιτιού.

While you're celebrating the new year, Remember that Ahed and another over 300 Palestinian children in Israel's jails, In the worst humanly possible conditions, no heating, no warm clothes.. nothing but God's mercy over there heads. #PrayForPalestinianKids#FreeAhedTamimi pic.twitter.com/jZpp20gWAn — #FreeAhedTamimi (@AlTamimiAhed) December 30, 2017

Στο βίντεο οι στρατιώτες παραμένουν απαθείς απέναντι στις κινήσεις αυτές των δύο κοριτσιών που μοιάζουν περισσότερο με πρόκληση παρά με επίθεση με τη βούληση να κάνουν κακό. Στη συνέχεια απομακρύνονται.

Η Νουρ Ταμίμι συνελήφθη στις 20 Δεκεμβρίου και απαγγέλθηκαν εναντίον της κατηγορίες για διακεκριμένη επίθεση κατά στρατιώτη και επίθεση κατά στρατιωτών εν ώρα υπηρεσίας. Θα προσαχθεί αύριο το απόγευμα ενώπιον του δικαστηρίου του Οφερ, το οποίο και θα αποφασίσει εάν θα παραμείνει υπό κράτησιν μέχρι τη δίκη της, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει προσδιορισθεί.

Ahed Tamimi should be free to live her childhood without unrelenting encroachment of illegal Israeli settlements, violent military occupying forces, and military courts with 99% prosecution rates. #FreeAhedTamimi #FreeTamimiWomen (thank you to @fosnalive for video) pic.twitter.com/XXOp8nfpbD — JewishVoiceForPeace (@jvplive) December 26, 2017

Η Άχεντ και η μητέρα της, η οποία εμφανίζεται επίσης στο βίντεο, κρατούνται επίσης. Επρόκειτο να προσαχθούν επίσης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, όπου η κατηγορούσα αρχή είναι πιθανόν να ανακοινώσει την πρόθεση να απαγγείλει επίσης κατηγορίες.

Η Άχεντ Ταμίμι συνελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου και έγινε για τους Παλαιστίνιους σύμβολο του αγώνα κατά της ισραηλινής κατοχής. Η νεαρή έχε γίνει γνωστή τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τον ισραηλινό στρατό. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την χαρακτηρίζουν «προβοκατόρισσα».

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

