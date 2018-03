Οι λαϊκιστές μαζί με τους ευρωσκεπτικιστές ακροδεξιούς είναι οι μεγάλοι νικητές στην Ιταλία, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στις Βρυξέλλες. Παίρνουν συνολικά πάνω από 50% και μοιράζουν την Ιταλία στα δύο. Κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε το απαιτούμενο για αυτοδυναμία 40%, ωστόσο το Κίνημα των 5 Αστέρων όσο και η ακροδεξιά Λέγκα του Βορρά διεκδικούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, καθώς το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα (PD) εξασφαλίζει μόλις το 18,9% των ψήφων. «Παραμένω απλός γερουσιαστής, αλλά ζητώ έκτακτο Συνέδριο», τόνισε.

Ο ευρωπαϊκός Τύπος σχολιάζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει αντίκτυπο ανάλογο του Brexit και της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρώτο κόμμα με ποσοστό 32,3 %, αναδεικνύεται το Κίνημα των Πέντε Αστέρων υπό τον Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος αναθεωρεί και δηλώνει έτοιμος να συζητήσει με όλα τα κόμματα.

Ωστόσο, η κεντροδεξιά συμμαχία του Μπερλουσκόνι μαζί με την Λέγκα του Βορρά υπό τον Ματέο Σαλβίνι και τους νεοφασίστες Fratelli d’ Italia της Τζόρτζια Μελόνι συγκεντρώνει 37%.

Στο συνασπισμό του 81χρονου Μπερλουσκόνι, για πρώτη φορά η αντιμεταναστευτική Λέγκα έρχεται πρώτη με 17,5%, και το κόμμα του, το Φόρτσα Ιτάλια είναι μόλις στο 14%.

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς θεωρεί πλέον ότι αυτός πρέπει να ηγηθεί της κυβέρνησης, ενώ και ο 31χρονος Ντι Μάιο δηλώνει ότι έχει δικαίωμα να κυβερνήσει.

