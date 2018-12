Mε τους διαδηλωτές να δίνουν νέο ραντεβού στους δρόμους το επόμενο Σάββατο, εμμένοντας στο αίτημα για παραίτηση του Γάλλου προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν «θα απευθυνθεί αύριο στο Έθνος» στις 20.00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδος), ενώ το πρωί της Δευτέρας πρόκειται να συναντηθεί με εκπροσώπους συνδικάτων κι εργοδοτών. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, οι χθεσινές διαδηλώσεις ήταν λιγότερο βίαιες από το προηγούμενο Σάββατο, αλλά το εύρος των ζημιών «ξεπερνάει κάθε προηγούμενο».

Για τέταρτη συνεχή εβδομάδα, η διαδήλωση των «κίτρινων γιλέκων» κινητοποίησε 136.000 ανθρώπους, ωστόσο οι συμπλοκές άφησαν πάνω από 100 τραυματίες μόνο στο Παρίσι και σχεδόν 2.000 προσήχθησαν από τις αρχές.

Αυτοκίνητα κάηκαν, βιτρίνες τραπεζών και καταστημάτων καταστράφηκαν, μαγαζιά λεηλατήθηκαν, ενώ οι τοίχοι καλύφθηκαν από συνθήματα κατά του Μακρόν.

«Εμμανουέλ δεν θα βγάλεις τα Χριστούγεννα», γράφει ένα από αυτά.

we Francji, w państwie o ugruntowanej demokracji, policja traktuje kobietę gorzej jak psa…

Co na to polskie feministki i obrończynie polskiej demokracji?

Pochowały swoje głowy w piasek? #GiletsJeunes pic.twitter.com/ws5lKjJ7VP

