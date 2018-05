Κύμα καύσωνα πλήττει το Καράτσι, στο Πακιστάν με τον επικεφαλής μιας οργάνωσης αρωγής να κάνει λόγο για 65 νεκρούς ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν.

Το κύμα καύσωνα συνέπεσε με διακοπές της ηλεκτροδότησης, αλλά και με το Ραμαζάνι, τον ιερό μήνα για τους μουσουλμάνους κατά τη διάρκεια του οποίου νηστεύουν, άρα δεν τρώνε ούτε πίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία έφθασε τους 44 βαθμούς Κελσίου στην πόλη τη Δευτέρα.

Ο Φαϊζάλ Έντι, επικεφαλής του Edhi Foundation, που διαχειρίζεται τα ασθενοφόρα και το νεκροτομείο της μεγαλύτερης πακιστανικής πόλης, διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στις πιο φτωχές συνοικίες της.

«Εξήντα πέντε άνθρωποι πέθαναν τις τελευταίες τρεις ημέρες», δήλωσε ο Έντι στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. «Έχουμε βάλει τα πτώματα σε θαλάμους που ψύχονται», πρόσθεσε και διευκρίνισε ότι «γιατροί στις συνοικίες όπου ζούσαν είπαν ότι πέθαναν από θερμοπληξία».

Social welfare organisations say the death toll of the sweltering heatwave in Karachi could climb, as soaring temperatures are set to continue with frequent power outages worsening the situation https://t.co/ZlPikswHE9 pic.twitter.com/adV3FfDyPu

