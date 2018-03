Την επιβολή δασμών στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με Καναδά και Μεξικό να εξαιρούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται προκειμένου να εξαιρεθεί και η Αυστραλία, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως συζήτησε το θέμα τηλεφωνικά με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Μάλκολμ Τέρνμπουλ. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα προειδοποιούν ότι, αν δεν εξαιρεθούν και αυτές, θα προσφύγουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Τις έντονες ανησυχίες του εξέφρασε στον Αμερικανό ομόλογό του και ο Γάλλος πρόεδρος, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εμπορικού πολέμου, από τον οποίο, όλες οι εμπλεκόμενες χώρες θα βγουν χαμένες.

«Μίλησα με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Μάλκολμ Τέρνμπουλ. Είναι αποφασισμένος να έχει (με τις ΗΠΑ) μια πολύ δίκαιη και αμοιβαία στρατιωτική και εμπορική σχέση. Εργαζόμαστε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε μια συμφωνία για την ασφάλεια ώστε να μη χρειαστεί να επιβάλλουμε δασμούς στον χάλυβα ή στο αλουμίνιο στον σύμμαχό μας, το σπουδαίο έθνος της Αυστραλίας!», έγραψε στο twitter ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Spoke to PM @TurnbullMalcolm of Australia. He is committed to having a very fair and reciprocal military and trade relationship. Working very quickly on a security agreement so we don’t have to impose steel or aluminum tariffs on our ally, the great nation of Australia!

Ο Τραμπ ήγειρε το φάσμα ενός εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και σε πολλούς από τους συμμάχους τους, ανακοινώνοντας δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα (25%) και στο εισαγόμενο αλουμίνιο (10%), από τους οποίους εξαίρεσε «προς το παρόν» τον Καναδά και το Μεξικό. Οι τρεις χώρες επαναδιαπραγματεύονται το τρέχον διάστημα τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου NAFTA.

Επισημοποιώντας πάντως την επιβολή των νέων δασμών την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι είναι ανοικτός στη συζήτηση με κάθε χώρα που επιθυμεί να αποφύγει το μέτρο χωριστά.

Οι εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της Αυστραλίας είχαν αξία 400 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων (ή περίπου 314 εκατ. αμερικανικών δολαρίων) το 2017, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Αμέσως μετά το μήνυμα του Τραμπ, και ο Τέρνμπουλ -επίσης μέσω Twitter- τόνισε ότι η σχέση μεταξύ των δύο συμμάχων είναι δίκαιη και βασίζεται στην αμοιβαιότητα.

Great discussion today on security and trade. Australia/US trade is fair & reciprocal & each of our nations has no closer ally. Thank you for confirming new tariffs won’t have to be imposed on Australian steel & aluminium – good for jobs in Australia and in US! https://t.co/9ZKMw5n1dZ

