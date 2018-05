Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ έγραψε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιόνγκ Ουν ότι ο χρόνος δεν είναι κατάλληλος για να γίνει η συνάντησή τους που είχε προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη.

Στη σχετική επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, η ακύρωση αιτιολογείται λόγω «υπερβολικού θυμού και εχθρότητας που διαφάνηκαν στην τελευταία ανακοίνωση της Βόρειας Κορέας.

This is Trump's letter to Kim cancelling summit pic.twitter.com/bJo7t0F8xo

— Capitol Report (@capitolreport) May 24, 2018